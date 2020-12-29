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Tekkeköy'deki camide 7 kez define arandı

29.12.2020 08:56 | Son Güncelleme:
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Tekkeköy'deki camide 7 kez define arandı

Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki 1928 yılında kiliseden camiye çevrilen, asırlık yapının altında 'altın var' söylentileri çıkınca 7 kez yasal kazı yapıldı. Kazılarda altın bulunamazken herhangi bir kalıntıya da rastlanmadı.

Tekkeköy ilçesine bağlı Karaperçin Mahallesi’nde bulunan Bizans dönemine tarihlenen ve 1928 yılında camiye çevrilen yapının 'altında altın var' söylentileri çıkınca 2015 yılında yasal izinle kazı çalışması yapıldı. Kazılarda altın bulunamazken herhangi bir kalıntıya da rastlanmadı. Mahallelerinde bulunan camiye gözü gibi bakan cemaat, altın söylentilerinin sona ermesiyle tarihi mekanı baştan aşağı yeniledi. Hayırseverlerin destekleri ve mahalleden imece usulüyle toplanan yardımlarla caminin içi, çinilerle donatıldı. Mahallenin tek camisi olan asırlık yapıya gözü gibi bakan vatandaşlar, yardımlaşma ruhuyla camiyi onardı.

'FINDIK VE PARA TOPLAYIP EKSİKLİKLERİ GİDERİYORUZ'

Geçmiş dönemde caminin tabanında 7 kez yasal kazı yapıldığını ancak bir sonuç alınamadığını belirten Karaperçin Mahallesi Muhtarı Cevdet Karaduman, "1980'li yıllarda yapının çatısında eski oluklu kiremitler vardı. Zamanla o kiremitler yıprandı ve camiye su akmaya başladı. Daha sonra büyüklerimiz camiyi onardı. Biz bu mahalleye 1920'lerden sonra gelmişiz, bizden önce burada yaşayan insanlar bu yapıyı kilise olarak kullanmış. İçine çini yapıldı, camimizin eksiklerini gidermeye çalışıyoruz. Mahallelimizden fındık topluyoruz, maddi destek alıyoruz ve hayırsever insanların destekleriyle camimizi onarıyoruz. Şu an camimizin hem içi hem dışı çok güzel, minaresini de 2 ay önce boyattık. İmece usulü topladığımız paralarla ustanın parasını verdik. Mahalleli olarak camimize gözümüz gibi bakıyoruz. Kurban zamanında derileri satarız ve camimizin eksikliklerini gideririz. Böyle tarihi bir yerde ibadet etmek çok güzel bir duygu" diye konuştu.

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'YARDIMLAŞMA RUHU DEVAM EDİYOR'

Emekli imam olan cami cemaatinden Mürsel Eren, "Atalarımız mübadeleyle 1924'te buraya gelmiş. Burası eskiden kiliseydi ve atalarımız bu kiliseyi, zamanında camiye çevirmiş. Ben küçükten, büyüklerimiz imece usulüyle bu camiyi yeniledi, eksikliklerini giderdi. O ruh halen devam ediyor. Mahallemizde yaşayan vatandaşlarımız çok duyarlı, bu sayede camimizi bu hale getirdik. Bu ruhu inşallah kaybetmeyiz. Camimizin bir eksiği olduğunda hemen yapmaya çalışıyoruz. Böyle bir tarihi camide ibadet etmek çok güzel bir duygu, bunu anlatmak mümkün değil, yaşamak lazım" dedi.

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(DHA)

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