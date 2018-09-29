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Tekme ve yumruklar havada uçtu! Gece treninde korku dolu anlar

DÜNYA HABERLERİ  | 29.09.2018 15:51 | Son Güncelleme

Üniversitelerinin mezunlar günü partisi için İngiltere'nin Leeds kentine giden 3 kişi trende tekme tokat kavga etti.

Görenleri hayrete düşüren kavga anları güvenlik kameralarına böyle yansıdı...

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Jacob West, Luke Lyons ve Max Pearson, üniversitelerinin mezunlar günü için İngiltere’nin Leeds kentine gitti. Hull’a giden gece trenine binerek dönmek isteyen üçlü, bilinmeyen bir sebep yüzünden Dale Williams ve Peter Griffin ile kavga etmeye başladı.
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Yumruk ve kafa atılan kavgada beş erkek, birbirlerine girdi. Yaklaşık 5 dakika süren vahşet anları, güvenlik görevlisinin araya girmesiyle bitti.
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İngiliz gazeteleri 28 Ocak’taki kavganın görüntülerini yeni yayımladı.
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Haberlere yorum yazan çok sayıda kişi, trende böyle bir olaya şahit olmanın dehşet verici olduğunu ifade etti.
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Anahtar Kelimeler:
tren kavga

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