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TEKNOFEST ziyareti çok konuşulmuştu! Selçuk Bayraktar'dan Kılıçdaroğlu hakkında dikkat çeken sözler

03.09.2022 14:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

5.'si Samsun'da düzenlenen TEKNOFEST'e çarşamba günü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu katılarak bir ilke imza atmıştı. Kılıçdaroğlu'nun bu ziyaretiyle ilgili daha önce "Elbette kendisinin gelmesi desteklemesi bizi mutlu eder ama kafamızda bir soru işareti var" diyen Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'dan yeni bir açıklama geldi.

TEKNOFEST ziyareti çok konuşulmuştu! Selçuk Bayraktar'dan Kılıçdaroğlu hakkında dikkat çeken sözler

Bu yıl 5.’si Samsun merkezli olarak düzenlenen TEKNOFEST KARADENİZ, Samsun-Çarşamba Havalimanı’nda 100 binleri ağırlıyor. 31 Ağustos günü Samsun ziyareti sonrası festivale ilk kez katılan CHP lideri Kılıçdaroğlu TEKNOFEST alanını gezmiş, festival ve milli teknoloji hamleleri hakkında yetkililerden bilgi almıştı. Selçuk Bayraktar, bugün İhlas Haber Ajansı’na (İHA) yaptığı açıklamada, Kılıçdaroğlu ve CHP’li milletvekillerinin talihsiz açıklamalarının olduğunu dile getirdi.

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CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan bir ilk! TEKNOFEST'e katıldıCHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan bir ilk! TEKNOFEST'e katıldı

"CUMHURBAŞKANIMIZ HER SENE GELİYOR"

Selçuk Bayraktar festivalle ilgili şunları aktardı:

“Bugün TEKNOFEST KARADENİZ’in 5. ve en mutlu günü. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan birincilere ödüllerini verecek. Festival tüm hızıyla devam ediyor. Solo Türk enfes bir gösteri gerçekleştiriyor. Cumhurbaşkanımız TEKNOFEST’in ilk yıllarından itibaren her sene geliyor."

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"TALİHSİZ AÇIKLAMALARI OLDU"

Bayraktar, Kılıçdaroğlu'nun TEKNOFEST ziyaretini ise şu sözlerle değerlendirdi:

"Kemal Bey 5. yılında festivale geldi ama maalesef talihsiz açıklamaları oldu. Bazı vekillerinin de talihsiz açıklamaları oldu. Biz yine aynı tutku, aynı heyecanı arttırarak devam ediyoruz. Tüm halkımızı milli teknoloji hamlesinin sergilendiği TEKNOFEST KARADENİZ’e bekliyorum.”

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Kemal Kılıçdaroğlu TEKNOFEST KARADENİZ'i ziyaret etti! Selçuk Bayraktar'dan dikkat çeken açıklama...Kemal Kılıçdaroğlu TEKNOFEST KARADENİZ'i ziyaret etti! Selçuk Bayraktar'dan dikkat çeken açıklama...


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