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Kemal Kılıçdaroğlu TEKNOFEST KARADENİZ'i ziyaret etti! Selçuk Bayraktar'dan dikkat çeken açıklama...

31.08.2022 23:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'i ilk kez ziyaret etti. Kılıçdaroğlu'nun ziyaretini değerlendiren Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, dikkat çeken ifadeler kullandı. Bayraktar, "Elbette kendisinin gelmesi bu teknolojileri desteklemesi bizi mutlu eder ama kafamızda bir soru işareti var." ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu TEKNOFEST KARADENİZ'i ziyaret etti! Selçuk Bayraktar'dan dikkat çeken açıklama...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST KARADENİZ'in düzenlendiği Samsun Çarşamba Havalimanı'nı ziyaret etti. Kılıçdaroğlu burada bir basın mensubunun, "TEKNOFEST'e ilk defa mı katılıyorsunuz?" sorusuna, "İlk defa katılıyorum" yanıtını verdi.

Kılıçdaroğlu'nun TEKNOFEST'i ziyaretini katıldığı bir yayında değerlendiren Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, şunları söyledi:

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'KAFAMIZDA ŞÖYLE BİR SORU İŞARETİ VAR'

"Elbette kendisinin gelmesi bu teknolojileri desteklemesi, samimi bir şekilde desteklemesi bizleri mutlu eder ama elbette kafamızda şöyle bir soru işareti var. Biz sistematik bir şekilde CHP'li bazı vekillerin hem vakfımıza, hem Baykar'a, hem İHA'larımıza SİHA'larımıza farklı farklı saiklerle iftira attığını görüyoruz. Bunlarla alakalı tümüyle sessiz kalınıyor.

'SAATLERCE SUNUM YAPTIM'

Rahmetli babam da çok rahatsızdı. Yıllar önce bizim fabrikamızı ziyaret ettiği doğru. Ben de kendisine saatlerce sunum yaptım. O zaman çok etkilendiğini kendisi de ifade etmişti. Babamla da diyalogları devam ediyordu. Zannedersem 2012 yılıydı. Ama maalesef biz o samimi tutumu göremiyoruz."

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