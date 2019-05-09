"Teknoloji bağımlılığı"na tiyatro oyunuyla dikkati çektiler

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Manyas ilçesinde bir grup ortaokul öğrencisi, öğretmenleri tarafından kaleme alınan "Z Mahallesi" oyununu sahneye koyarak teknoloji bağımlılığına dikkati çekti.

İlçeye bağlı kırsal Akçaova Mahallesi'ndeki ortaokuldan 16 öğrencinin rol aldığı, teknoloji bağımlılığını ele alan ve bir saat süren tek perdelik oyunun yazarlığını aynı okulun Türkçe öğretmenleri Onur Dirik ve Yakup Sipahi yaptı. Oyunda, Z kuşağının teknolojiye olan bağımlılığı konu edildi.

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Konferans Salonu'nda sahnelenen oyunda bir bankanın reklam müziğinin kullanılması dolayısıyla bu reklam filminde oynayan tiyatro ve dizi sanatçıları Bartu Küçükçağlayan ile Feyyaz Yiğit de gösterimin bir bölümüne katılarak öğrencilere ve izleyenlere sürpriz yaptı.

Tiyatroyu izleyen Manyas Kaymakamı Muhammed Kaya, Okul Müdürü Erol Kuş, senaryoyu yazan öğretmenler ve rol alan öğrencileri tebrik etti.

Kaya, öğrencilerin güzel bir görsel şölen sunduğunu belirterek, "Güzel hazırlanmışlar. Büyük bir çabayla bu işin arkasındalar. Bu arada güzel bir sürprizle karşılaştık. Sanatçılar aramızdalar, güzel bir sürpriz oldu." dedi.

Tiyatronun bir bölümünde sahne alarak oyunda öğrencilere eşlik eden Bartu Küçükçağlayan ise "Sürpriz yapmaya geldik ama muhteşem bir oyunla onlar bize sürpriz yaptılar." diye konuştu

Okul Müdürü Erol Kuş da grubun, Gönen'de öğrencilere oyunu sergilemeye başladıklarını, sırasıyla diğer ilçelerde de sahne almaya hazırlandıklarını aktardı. Kuş, hedeflerinin 10 bin öğrenciye ulaşmak olduğunu sözlerine ekledi.

