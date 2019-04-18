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Teknosa, Secretcv HR Summit'te

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2019 11:01 | Son Güncelleme

Teknosa Genel Müdürü Bülent Gürcan, "Dijitalleşen İK-Duygular Nerede?" teması altında gerçekleşen Secretcv HR Summit'te İK yönetimini anlattı

İSTANBUL (AA) - Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, Secretcv HR Summit’te yeni nesil perakendecilikte dönüşüme uğrayan insan kaynakları çalışmalarını katılımcılar ile paylaştı.

Teknosa'dan yapılan açıklamaya göre, Teknosa Genel Müdürü Bülent Gürcan, "Dijitalleşen İK (İnsan Kaynakları)-Duygular Nerede?" teması altında gerçekleşen Secretcv HR Summit'te konuşmacı oldu.

Gürcan, konuşmasında, müşterilerin ve müşterilere hizmet sunan binlerce çalışanın ihtiyaçlarını bilmenin, duygularını anlamanın ve onlarla duygusal bağ kurmanın yeni nesil perakendeciliğin kalbinde yattığını belirtti.

Müşterilerin alışverişe başladıklarında ilk olarak duygusal bağ kurdukları ve iyi deneyim yaşadıkları markayı tercih etme oranlarının çok fazla olduğuna dikkati çeken Gürcan, "Teknosa olarak, bunu müşterilerimizin ve tüm paydaşlarımızın katılımlarını sağlayarak, fikirlerine değer verip kendimizi bu çerçevede sürekli geliştirerek sağlamaya çalışıyoruz. Mağazalarımızın 'duygusal perspektif' ile yönetilmesini önceliklerimizden biri yapıyoruz. Müşteri memnuniyetini farklı kanallarda ve farklı boyutlarda sürekli takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

- İK yönetiminde hibrit yaklaşım

Gürcan, teknoloji perakendeciliğinde çoklu kanalda, kesintisiz deneyim için çalışanlarının sürekli ve farklı yönlerinin gelişimine odaklandıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Sektörde ilk ve tek çalışan akademisi olan Teknosa Akademi’yi yeni nesil perakendeciliğin gerekliliklerine uygun olarak dijital ve fiziksel platformların birbirini destekleyeceği ve duygusal bağı güçlendireceği şekilde yeniden tasarladık. Teknosa Akademi altında şu anda çalışanlarımızın da katılımıyla şekillenen 5 temel e-gelişim ve paylaşım kaynağımız var; 'Eğitim Platformu', 'TeknoTube'-sosyal video platformumuz, 'TeknoBlog'-sosyal yayınımız, 'e-Oryantasyon' ve 'TeknoSözlük'-şirket sözlüğümüz. Ayrıca, çalışanların mesleki, bireysel ve yönetsel yetkinliklerini geliştirmek amacıyla 'İç Eğitmen' eğitim ve gelişim programını hayata geçirdik. İç eğitmenlerimiz, şirket içinde belirledikleri ihtiyaçlar doğrultusunda eğitimlerini tasarlıyorlar. Eğitimlerimizde dijital ve fiziksel kanalları birbirini besleyecek şekilde kullanıyoruz."

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