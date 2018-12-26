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'Tekrar moda olur mu?' bilmiyoruz ama bu sütyenler bir döneme damga vurdu

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 26.12.2018 14:20 | Son Güncelleme

Eğer mermi sutyeninin ne olduğunu bilmiyorsanız, bunun tehlikeli bir şey olduğunu düşünebilirsiniz. Bugünlerde pek bilinmeyen mermi sütyenler, 1940 ve 50'li yılların ikonlaşmış parçalarından biriydi. Kadınların göğüslerini birer fişek gibi gösteren sütyenler Hollywood yıldızlarının vazgeçilmez çamaşırıydı.

'Tekrar moda olur mu?' bilmiyoruz ama bu sütyenler bir döneme damga vurdu

Koni şeklinde olan bu sutyenler, zamanının Hollywood yıldızlarının süveter altına giymeleriyle meşhur olmuşlardı.

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Mermi sütyenin tasarımcısı Jean Paul Gaultier, Lana Turner ve tabii ki Marilyn Monroe sayesinde bir akım başlattı.

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1940 ve 50’leri sallayan bu model aynı zamanda “sweater girl – süveter kız” denilen dar süveter modasının da öncüsü oldu.

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Bu fikri birçok marka da o yıllarda hayata geçirdi ve kendi ikonik iç çamaşırlarını üretti. T

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Zamanının imzalarından sayılan bu iç çamaşırı modelini Madonna da 1990'daki 'Blond Ambition' turnesinde giydi.

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Şimdi geriye gidiyoruz. Zaman tünelinde sütyen bazlı bir yolculuğa çıkıyoruz.

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Tekrar moda olur mu bilemiyoruz ama bir döneme damga vuran mermi sütyenlere bir bakın istiyoruz.

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Anahtar Kelimeler:
mermi sütyenler moda 1940'lı yıllar moda

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