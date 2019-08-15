KADIN

Tekrarlayan düşüklerde öncelikle kadının anatomik yapısı incelenmeli

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
ANNEÇOCUK HABERLERİ  | 15.08.2019 09:34 | Son Güncelleme

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. G. Güvenç Karlıkaya, ilk iki gebeliğinde düşük yapan kadınların üçüncü gebeliğinde bebeği kaybetme riskinin yaklaşık yüzde 30 oranında arttığını belirtti. Op. Dr. Karlıkaya, tekrarlayan düşüklerin tedavisi için öncelikle kadının anatomik yapısını incelediklerini belirtti.

Tekrarlayan düşüklerde öncelikle kadının anatomik yapısı incelenmeli

Hamilelekilerde arka arkaya iki kez düşük yaşanması durumuna 'tekrarlayan düşük' deniliyor. Bahçeci Tüp Bebek Merkezi’nden Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. G. Güvenç Karlıkaya, tekrarlayan gebeliklerin yüzde 50'sinde bir neden bulunamadığını, yüzde 50'sinde ise sebebin bulunduğunu ve sağlıklı bir hamilelik geçirilmesini sağlayabildiklerini belirtti.

'TEKRARLAYAN DÜŞÜKLERDE ÖNCELİKLE KADININ ANATOMİK YAPISI İNCELENMELİ'

Op. Dr. G. Güvenç Karlıkaya, tekrarlayan düşüklerin tedavisi için öncelikle kadının anatomik yapısını incelediklerini belirterek, "Rahimde gebeliğe engel bir durum var mı diye bakıyoruz. Organ doğuştan yarım, kalp ya da ikiye ayrılmış şekilde olabiliyor. Bu yapılara sahip kadınlar arasında doğum yapanlar da var ama gebeliği sürdürme ve erken doğum riskleri daha fazla" dedi.
Dr. Karlıkaya, tekrarlayan düşüklerin diğer nedenlerini de sıraladı ve şunları söyledi: 'İkinci olarak kadınların hormonlarına bakıyoruz, diyabet ve obezite riskini değerlendiriyoruz. Annede doğuştan ya da sonradan gelişen pıhtılaşma sorunları bulunabilir. Teorik olarak, bebeğin oluşması sırasında fetusun beslenmesi için büyük bir kanlanmaya ihtiyaç var. Bu durum, mikro damarların tıkanmasına yol açıyor. İmmünolojik faktörler de önemli. Vücut, fetusu yabancı olarak bir cisim olarak görüp, atmak isteyebilir. Düşüklerin en büyük nedeni, bebeklerdeki kromozomal sorunlardır ancak bazen anne ya da baba fark etmeden genetik bir sorunun taşıyıcısıdır. Kendilerinde problem yaratmaz ama bebekte yaratabilir.'

Op. Dr. G. Güvenç Karlıkaya, araştırmaların ardından uyguladıkları tedavilere de değindi. Rahimdeki anatomik sorunların histereskopik, laparoskopik ya da açık operasyonlarla ortadan kaldırıldığını anlatan Karlıkaya, obezite ve diyabet gibi hormonal problemlerin, ayrıca pıhtılaşma sorunlarının kontrol altına alınabildiğini, immünolojik faktörlerin etkili olduğu durumlarda immün sistemi baskılayan ilaçlar verilebildiğini, genetik sorunların varlığında ise hastalara tüp bebek tedavileri önerdiklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: DHA

3 bin yıllık geçmişi var! Akın ettiler 3 bin yıllık geçmişi var! Akın ettiler
Tüp bebek tedavisinde yapay zekâ dönemi nasıl olacak?Tüp bebek tedavisinde yapay zekâ dönemi nasıl olacak?
Gebelikte ayaklar neden şişer?Gebelikte ayaklar neden şişer?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
tekrarlayan düşüklere çözüm Tekrarlayan düşük

En Çok Okunan Haberler

Damat adayı video paylaşıp intihar etti

Damat adayı video paylaşıp intihar etti

Reynmen’i Yıldız Tilbe kaptı!

Reynmen’i Yıldız Tilbe kaptı!

Yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaştı! Ortalık karıştı

Yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaştı! Ortalık karıştı

Semiha Yankı, Eurovision'a katıldığı elbiseyi satışa çıkaracak

Semiha Yankı, Eurovision'a katıldığı elbiseyi satışa çıkaracak

Kylie Jenner'dan tatil pozu

Kylie Jenner'dan tatil pozu

Demet Akalın'dan ‘İstanbul-İzmir Otoyulu’ değerlendirmesi

Demet Akalın'dan ‘İstanbul-İzmir Otoyulu’ değerlendirmesi

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

O özellik daha anne karnında belli oluyor

O özellik daha anne karnında belli oluyor

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Oyuncak Gerektirmeyen Keyifli Aile Oyunları

Oyuncak Gerektirmeyen Keyifli Aile Oyunları

Yeni doğanlarda sarılık nasıl önlenir?

Yeni doğanlarda sarılık nasıl önlenir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tüp bebek tedavisinde yapay zekâ dönemi nasıl olacak?

Tüp bebek tedavisinde yapay zekâ dönemi nasıl olacak?

Gebelikte ayaklar neden şişer, ne zaman endişe duymak gerekir?

Gebelikte ayaklar neden şişer?

Uzmanından tavsiye: Bebekle tatile çıkacaksanız eğer...

Uzmanından tavsiye: Bebekle tatile çıkacaksanız eğer...

İlk sırada lösemi var! Çocukluk çağı kanserlerine dikkat

İlk sırada lösemi var! Çocukluk çağı kanserlerine dikkat

Kilolu çocuğu diyete sokmayın

Evinize hazır yemek siparişlerini durdurun

Öpmeyin, öptürmeyin! Küçük bir öpücük bebeğin hayatına mal oluyordu

Ölüm öpücüğü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.