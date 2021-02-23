Teksas’da elektrikli otomobiller enerji krizi yaşıyor

Yüksek talep gören enerji ile fiyatlar fazlasıyla yükseldi ve NBC News, bazı ev sahiplerinin şu anda 10.000 $ gibi çarpıcı enerji faturası ödediği tespit edildi. Bu, piyasa talebine göre ücretlendirilen enerji planlarından kaynaklanmaktadır. Genellikle bir sorun olmasa da, talepteki bir artış daha yüksek fiyatlara neden olur.Bu durumda, toptan elektrik fiyatları megawatt saat başına 9.000 $ 'ın üzerine çıktı. Bu, megavat saat başına mevsimsel ortalama 50 $ artış demektir.

EN ÇOK ELEKTRİKLİ ARAÇLAR TÜKETİYOR

Artış göz önüne alındığında, elektrik kullanan herhangi bir şey birdenbire normalden çok daha pahalı hale geldi. Buna elektrikli araçlar dahildir ve biraz matematik, megawatt saat başına 9.000 $, kilovat saat (kWh) 9 $ anlamına gelir. Buradan, pil boyutuna bağlı olarak bir elektrikli otomobillerin tam olarak şarj etmenin ne kadara mal olacağını kolayca hesaplayabilirsiniz.

BİR PİL 360 $ İLE 900 $ ARASINDA DEĞİŞEN FİYATLAR İLE DOLUYOR

Bazı otomobilleri pil kapasitelerine göre hesapladığımızda ortaya çarpıcı rakamlar çıkıyor. Mesela Nissan Leaf’de 40 kWh pil mevcuttur. En üst seviyeden hesaplandığında araç şarj etmenin maliyeti 360 $ olarak belirlenmiş. Aynı şekilde, bir Audi e-tron'u yeniden şarj etmek 855 $ tutuyor. Teslas'ı 100 kWh pil paketini şarj etmek 900 $ civarında.



