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Tekvando seçmelerinde kavga eden 2 antrenör yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.12.2018 16:59 | Son Güncelleme

MALATYA'da düzenlenen Tekvando Büyükler ve Gençler İl Seçmeleri'nde müsabakaların devam ettiği sırada bilinmeyen nedenle kavga eden 2 antrenör yaralandı.

Tekvando seçmelerinde kavga eden 2 antrenör yaralandı

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da düzenlenen Tekvando Büyükler ve Gençler İl Seçmeleri'nde müsabakaların devam ettiği sırada bilinmeyen nedenle kavga eden 2 antrenör yaralandı.
Yeşilyurt İlçesi Merkez Spor Salonu'nda Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlü tarafından düzenlenen Tekvando Büyükler ve Gençler İl Seçmeleri'nde müsabakaların devam ettiği sırada tribünde bulunan tekvando antrenörleri Vahap G. ile İsmail M., arasında bilinmeyen nedenle tartışma başladı. Tartışma kısa sürede büyüyerek tekmeli, yumruklu kavgaya dönüştü. Kavgada yaralanan 2 antrenör salonda hazır bekleyen sağlık ekipleri tarafından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan antrenörlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kavgadan nedeniyle bir süre ara verilen müsabakalara daha sonra devam edildi.

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