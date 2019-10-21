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Tel Abyad, 'Barış Pınarı' ile huzura kavuştu

YAŞAM HABERLERİ  | 21.10.2019 21:17 | Son Güncelleme

 TÜRK Silahlı Kuvvetleri ile Suriye Milli Ordusu tarafından düzenlenen Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü PKK/YPG’den arındırılan Suriye’nin Tel Abyad kentinde yaşam normale dönüyor.

Hasan KIRMIZITAŞ- Hadi KURT- Ömer ŞULUL/TEL ABYAD (Suriye), (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri ile Suriye Milli Ordusu tarafından düzenlenen Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü PKK/YPG’den arındırılan Suriye’nin Tel Abyad kentinde yaşam normale dönüyor. Terör örgütünün baskısı nedeniyle hayatları kısıtlanan Tel Abyad sakinleri, Türkiye ile huzura kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısındaki Suriye'nin Rakka kentine bağlı Tel Abyad ilçesi, iç savaşın başlamasının ardından ilk önce muhaliflerin, 2014 yılında terör örgütü DEAŞ'ın, 2015 yılında ise bir başka terör örgütü olan PKK/YPG kontrolüne girdi. Terör örgütünün işgal ettiği kentte bulunan birçok sivil göçe zorlanırken, Tel Abyad'da kalanlar ise teröristlerin baskısı ile yaşamlarına zorlukla devam etti. Teröristlerin siviller üzerinde uyguladığı baskı ve sınır güvenliğini tehdit etmesi üzerine Türkiye, Fırat'ın doğusunda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu bitirmek için 9 Ekim'de Barış Pınarı Harekatı'nı başlattı. Havadan ve karadan terör hedeflerinin ateş altına alınmasının ardından sınırı geçen birlikler harekatın 5'inci gününde Akçakale'nin karşısında bulunan Tel Abyad'ı terör örgütünden arındırdı. Teröristlerden temizlenen Tel Abyad'da meskun mahal operasyonu başlatılarak, teröristlerin tuzakladığı patlayıcılar tespit ve imha edildi.
YAŞAM NORMALE DÖNMEYE BAŞLADI
Tel Abyad'ın teröristlerden temizlenmesi en çok burada yaşayan Suriyelileri sevindirdi. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu kontrolündeki kentte yıllardır teröristlerin baskısı altında yaşamak zorunda kalan siviller, ilk kez gönül rahatlığıyla dışarı çıkmaya başladı. Tel Abyad'ın merkezinde canlılık göze çarparken, insanların cadde ve sokaklarda huzur içerisinde günlük yaşamlarına devam ettiği görüldü. Türkiye'nin desteği ve ihtiyaç duyulan su, elektrik, gıda ve tıbbı malzemelerin karşılanmasıyla mutlu olan Tel Abyad sakinleri, Barış Pınarı Harekatı ile huzura kavuştuklarını ifade etti. Terör örgütü PKK/YPG'nin kenti işgal ettiği süreçte zor günler geçirdiklerini anlatan Tel Abyad sakinlerinden biri, "Şimdi mutlu ve huzurluyuz. Her zaman Türkiye'nin gelmesini ve buraları özgürleştirmesini bekliyorduk. Duamız gerçek oldu ve teröristler artık şehrimizden temizlendi. Gönül rahatlığıyla sokaklarda dolaşabiliyoruz" dedi.
Türkiye'ye müteşekkir olduklarını dile getiren ve harekatın Fırat'ın doğusunun tamamında başarıyla sonuçlanması için dua ettiklerini ifade eden Tel Abyad sakinleri en büyük isteklerinin ise Suriye'nin tamamında bir an önce barış ve huzurun gelmesi olduğunu kaydetti.
Öte yandan kentin arındırılmasının ardından teröristler tarafından olası saldırılara karşı Suriye Milli Ordusu tarafından Tel Abyad genelinde yoğun önlem alındı.

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