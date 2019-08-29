"Tel örgüler" hem kaderleri hem de meslekleri oldu

KIRŞEHİR (AA) - ABDULLAH YILDIZ - Kırşehir Açık Ceza İnfaz Kurumundaki bazı hükümlüler, farklı cezaevleri, resmi kurumlar ve bahçeler için tel örgü üretip montaj yaparak, meslek sahibi oluyor. Ankara-Kayseri kara yolu kenarında bulunan kurum bünyesindeki 530 hükümlüden 300'ü, toplam 15 iş kolunda meslek öğrenerek sosyal hayata hazırlanıyor. Sigorta primleri yatırılan ve bir miktar ücret de alan hükümlüler, Kırşehir Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle düzenlenen kurslara katılarak ustalık ve kalfalık belgesi alıyor. Cezasını tamamlayarak özgürlüğüne kavuşan hükümlüler, bazı resmi kurumlar, organize sanayi bölgeleri gibi yerlerde çalışırken bir kısmı da kendi işini kuruyor. Kurumdaki iş kollarından biri olan demir atölyesinde yılda 150 bin metreyi aşkın "anahtar teslimi" tel örgü üretimi yapılıyor. Türkiye'de tel örgü üretilen 4 cezaevinden biri olan Kırşehir'deki kurumun demir atölyesinde 12 hükümlü çalışıyor. Tel örgülerin arkasında bu mesleği öğrenerek hayata hazırlanan hükümlüler, cezalarını tamamladıktan sonra mesleği sürdürme imkanı bulacak.

- Meslek sahibi olmaları için çabalıyorlar Açık Ceza İnfaz Kurumu İkinci Müdürü Mehmet Ateş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hükümlülerin tel örgülerin önüne geçtiklerinde sürdürebilecekleri bir meslekleri olmasını hedefleyerek, iş kollarındaki faaliyetleri yürüttüklerini söyledi. Kurum bünyesinde üretilen tel örgülerin farklı cezaevleriyle resmi kurumlara gönderildiğini ve bölgedeki bahçelerde çit olarak kullanıldığını ifade eden Ateş, şöyle konuştu: "Anahtar teslim üretimler yapmaktayız. Vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Talep halinde birçok resmi kuruma da götürerek montajını yapıyoruz. Tel örgüler bilindiği gibi hükümlülerin ardında durduğu yerler. Bu mesleği öğreterek onları sosyal hayata hazırlıyoruz. Tel örgülerin arkasında bu mesleği öğrenerek meslek sahibi oluyorlar, tahliye olduktan sonra da tel örgünün diğer tarafındaki organize sanayi bölgelerinde ya da kendi işletmelerinde mesleği sürdürerek sosyal hayata ayak uyduruyorlar." Demir iş kolu şefi Yusuf Erdoğan da farklı kurumlara ve vatandaşların bahçelerine yılda 150 bin metrekareyi aşkın tel örgü ürettiklerini, yoğun talep aldıklarını söyledi.