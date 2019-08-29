HABER

"Tel örgüler" hem kaderleri hem de meslekleri oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2019 11:51 | Son Güncelleme

Kırşehir Açık Ceza İnfaz Kurumundaki 530 hükümlüden 300'ü, toplam 15 iş kolunda meslek öğrenerek sosyal hayata hazırlanıyor - Bazı hükümlüler, farklı cezaevleri, resmi kurumlar ve bahçeler için "tel örgü" üretip montaj yaparak meslek öğreniyor - Kurumun ikinci müdürü Mehmet Ateş: - "Bu mesleği öğreterek onları sosyal hayata hazırlıyoruz. Tel örgülerin arkasında meslek sahibi oluyorlar, tahliye olduktan sonra da tel örgünün diğer tarafındaki organize sanayi bölgelerinde ya da kendi işletmelerinde mesleği sürdürerek sosyal hayata ayak uyduruyorlar"

KIRŞEHİR (AA) - ABDULLAH YILDIZ - Kırşehir Açık Ceza İnfaz Kurumundaki bazı hükümlüler, farklı cezaevleri, resmi kurumlar ve bahçeler için tel örgü üretip montaj yaparak, meslek sahibi oluyor.

Ankara-Kayseri kara yolu kenarında bulunan kurum bünyesindeki 530 hükümlüden 300'ü, toplam 15 iş kolunda meslek öğrenerek sosyal hayata hazırlanıyor.

Sigorta primleri yatırılan ve bir miktar ücret de alan hükümlüler, Kırşehir Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle düzenlenen kurslara katılarak ustalık ve kalfalık belgesi alıyor. Cezasını tamamlayarak özgürlüğüne kavuşan hükümlüler, bazı resmi kurumlar, organize sanayi bölgeleri gibi yerlerde çalışırken bir kısmı da kendi işini kuruyor.

Kurumdaki iş kollarından biri olan demir atölyesinde yılda 150 bin metreyi aşkın "anahtar teslimi" tel örgü üretimi yapılıyor. Türkiye'de tel örgü üretilen 4 cezaevinden biri olan Kırşehir'deki kurumun demir atölyesinde 12 hükümlü çalışıyor. Tel örgülerin arkasında bu mesleği öğrenerek hayata hazırlanan hükümlüler, cezalarını tamamladıktan sonra mesleği sürdürme imkanı bulacak.

- Meslek sahibi olmaları için çabalıyorlar

Açık Ceza İnfaz Kurumu İkinci Müdürü Mehmet Ateş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hükümlülerin tel örgülerin önüne geçtiklerinde sürdürebilecekleri bir meslekleri olmasını hedefleyerek, iş kollarındaki faaliyetleri yürüttüklerini söyledi.

Kurum bünyesinde üretilen tel örgülerin farklı cezaevleriyle resmi kurumlara gönderildiğini ve bölgedeki bahçelerde çit olarak kullanıldığını ifade eden Ateş, şöyle konuştu:

"Anahtar teslim üretimler yapmaktayız. Vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Talep halinde birçok resmi kuruma da götürerek montajını yapıyoruz. Tel örgüler bilindiği gibi hükümlülerin ardında durduğu yerler. Bu mesleği öğreterek onları sosyal hayata hazırlıyoruz. Tel örgülerin arkasında bu mesleği öğrenerek meslek sahibi oluyorlar, tahliye olduktan sonra da tel örgünün diğer tarafındaki organize sanayi bölgelerinde ya da kendi işletmelerinde mesleği sürdürerek sosyal hayata ayak uyduruyorlar."

Demir iş kolu şefi Yusuf Erdoğan da farklı kurumlara ve vatandaşların bahçelerine yılda 150 bin metrekareyi aşkın tel örgü ürettiklerini, yoğun talep aldıklarını söyledi.

Anahtar teslim tel örgüleri hükümlülerle döşediklerini anlatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Önceden manuel makinelerimiz vardı, şimdi otomatik makinemiz var. Bu makinelerle üretim yapmaktayız. Aynı zamanda hükümlülerimize kaynakçılık eğitimi de veriyoruz. Meslek edindirme kurslarıyla ustalık ve kalfalık belgeleri alıyorlar. Diğer cezaevleri, özel idareler, belediye gibi kurumların ihtiyaçlarını da görüyoruz. En son Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumunun bir işini aldık, fabrika etrafına tel örgü çekeceğiz. Kırşehir merkez ve köylerinde işçilik dahil anahtar teslim tel örgü kuruyoruz. İl dışına da hükümlülerimizle tel örgü kurup geliyoruz."

Erdoğan, demir iş kolunda prefabrik ev yapımına da başladıklarını, tel örgü üretiminin yanında bu üretimi de meslek olarak öğrettiklerini sözlerine ekledi.

PARTNER Moda yarışmasıyla tanınmıştı! Son hali şaşkına çevirdi Moda yarışmasıyla tanınmıştı! Son hali şaşkına çevirdi
Hakaret ettiği için vurdum, ambulans çağırmadımHakaret ettiği için vurdum, ambulans çağırmadım
Atölyesini, açık hava sanat galerisine çevirdiAtölyesini, açık hava sanat galerisine çevirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hükümlü Kırşehir Açık Ceza İnfaz Kurumu tel örgü üretimi

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

ABD'den flaş Türkiye ve S-400 açıklaması!

ABD'den flaş Türkiye ve S-400 açıklaması!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Esenboğa Havalimanı'nda 128 adet ele geçirildi!

Esenboğa Havalimanı'nda 128 adet ele geçirildi!

Ne Antalya ne Muğla! Burayı gören hayran kalıyor

Ne Antalya ne Muğla! Burayı gören hayran kalıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eş cinayeti sanığı: Hakaret ettiği için vurdum, ambulans çağırmadım

Hakaret ettiği için vurdum, ambulans çağırmadım

İkinci Efes Olarak anılıyor! Aizanoi Antik Kenti'nde anıt mezar kalıntısına rastlandı

Aizanoi kazılarında 'anıt mezar' bulundu

Uyuşturucu operasyonunda yakalananlar adliyeye böyle getirildi

Uyuşturucu operasyonunda yakalananlar adliyeye böyle getirildi

3 ilde 'Kıran-2' operasyonu! 117 tim katılıyor

Bölgeden sıcak fotoğraf! Havadan ve karadan abluka

Ankara'da yakalanmıştı! Kim olduğu ortaya çıktı (Reşat Nazmi Oral kimdir?)

Ankara'da yakalanmıştı! Kim olduğu ortaya çıktı

İstanbul'da halk otobüsü kontrolden çıkıp evin duvarına çarptı! Yaralılar var

İstanbul'da halk otobüsü kontrolden çıktı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.