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  4. Teleferik faciasında ölen eski hakim 'Memiş Hoca' ile ilgili dikkat çeken detay! İhraç edilme sebebi ortaya çıktı

Teleferik faciasında ölen eski hakim 'Memiş Hoca' ile ilgili dikkat çeken detay! İhraç edilme sebebi ortaya çıktı

13.04.2024 14:34
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Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait Sarısu teleferik hattında dün korkunç bir kaza meydana geldi. Heyelan nedeniyle demir direklerden birinin kırılması sonucu tabanı çöekn bir teleferik kabinindeki 8 kişi metrelerce yüksekten yere çakıldı. Kazada ölen Memiş Gümüş'ün çevresinde 'Memiş Hoca' olarak bilindiği ve teleferiğe ilk defa bindiği ortaya çıktı. Ayrıca eski bir hakim olan Gümüş'ün hakimlik döneminde FETÖ soruşturması kapsamında meslekten ihraç edildiği ortaya çıktı.

Teleferik faciasında ölen eski hakim 'Memiş Hoca' ile ilgili dikkat çeken detay! İhraç edilme sebebi ortaya çıktı

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait Sarısu teleferik hattını tutan demir direklerden biri dün saat 18.00 sıralarında heyelan nedeniyle kırıldı, kabinlerden biri de ona çarptı. İçinde 8 kişinin bulunduğu kabinin tabanı çöktü. Kabinde bulunan 8 kişi metrelerce yükseklikten yere düştü. Kazada 1 kişi öldü 7 kişi ise yaralandı. Ölen kişinin Aydın’ın Söke ilçesinden ailesiyle bayram tatiline giden Memiş Gümüş olduğu öğrenildi. Gümüş'ün öğretmen eşi Keziban Çapar Gümüş (49) ve oğulları Fatih Gümüş (14) ile Lütfullah Gümüş (17) de kazada yaralandı.

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'MEMİŞ HOCA' FETÖ SORUŞTURMASINDAN İHRAÇ EDİLMİŞ

Hayatını kaybeden Memiş Gümüş'ün camilerde müezzinlik yapıp, Kuran okuması nedeniyle çevresinde 'Memiş Hoca' olarak tanındığı, hakimlik yaparken FETÖ soruşturması kapsamında meslekten ihraç edildiği, eşi Keziban Çapar Gümüş'ün ise Bağarası Hürriyet İlkokulu'nda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni olarak görev yaptığı öğrenildi.

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Yakınları, Memiş Gümüş'ün cenazenin bugün akşam Söke'ye getirileceğini, yarın Bağarası Mahallesi'nde toprağa verileceğini bildirdi. Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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