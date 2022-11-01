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Telefonu sinyal verdi, üniversiteli Doğanay Eymir Gölü çevresinde aranıyor

01.11.2022 17:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da 2 gündür haber alınamayan 19 yaşındaki Doğanay Demirtaş, cep telefonundan sinyal gelmesi üzerine Eymir Gölü çevresinde aranıyor. Üniversite öğrencisi olan Demirtaş'ın, daha önce Eymir Gölü çevresinde birkaç kez kuşlarla ilgili araştırmalar yaptığı, cep telefonunun da en son göl çevresinden sinyal verdiği belirtildi.

Telefonu sinyal verdi, üniversiteli Doğanay Eymir Gölü çevresinde aranıyor

Ankara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü öğrencisi Doğanay Demirtaş, cumartesi günü ortadan kayboldu. Ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Demirtaş için arama çalışması başlatıldı. Polis Arama Kurtarma Şube Müdürlüğü, AFAD ve AKUT ekipleri, bugün Demirtaş'ın cep telefonundan en son sinyal alınan Gölbaşı ilçesindeki Eymir Gölü çevresinde arama başlattı. Ekipler, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ormanlık alanını da kapsayan bölgede koridor oluşturup, tarama yaparak, kayıp genci bulmaya çalıştı.

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HERHANGİ BİR İZE RASTLANMADI

Turan Güneş Bulvarı ile Eymir Gölü arasında kalan sarp arazide de arama yapıldı. Şimdiye kadar yapılan çalışmalarda Doğanay Demirtaş'a ait bir ize rastlanmadı. Ekiplerin bölgedeki arama çalışmaları sürüyor.

Doğanay Demirtaş'ın, daha önce Eymir Gölü çevresinde birkaç kez kuşlarla ilgili araştırmalar yaptığı, cep telefonunun da en son göl çevresinden sinyal verdiği belirtildi.

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(DHA)


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