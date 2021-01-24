HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Televizyon programında kocasını öldürdüğünü itiraf eden kadın tutuklandı

Televizyon programında kocasını öldürdüğünü itiraf eden kadın tutuklandı

24.01.2021 14:43 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Televizyon programında kocasını öldürdüğünü itiraf eden kadın tutuklandı

Mersin'in Anamur ilçesinde, katıldığı televizyon programında kocasını öldürdüğünü itiraf eden kadın tutuklandı.

Kocası Ali T'nin ölümüyle ilgili olarak katıldığı televizyon programında, cinayeti kendisinin işlediğini söylemesi üzerine gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen A.T, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

İlçedeki bir muz serasında geçen yıl ağustos ayında cesedi bulunan Ali T'nin öldürüldüğü belirlenmişti.

AW224235_02

Kocası Ali T'nin ölümüyle ilgili olarak katıldığı televizyon programında, cinayeti kendisinin işlediğini itiraf eden A.T, Anamur İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmış, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti.

Canlı yayınında cinayet itirafı! Kocamı ben öldürdümCanlı yayınında cinayet itirafı! Kocamı ben öldürdüm

AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gelen zamlar sonrası Erdoğan devreye girdiGelen zamlar sonrası Erdoğan devreye girdi
'Pes' dedirten sözler! 'Yakışıklı çıkmazsam görüşürüz''Pes' dedirten sözler! 'Yakışıklı çıkmazsam görüşürüz'
PÖH nasıl olunur? Liseden veya PMYO'dan sonda PÖH olma yoluPÖH nasıl olunur? Liseden veya PMYO'dan sonda PÖH olma yolu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

Koronavirüsü atlatanlarda en çok bu şikayetler kalıyor

Koronavirüsü atlatanlarda en çok bu şikayetler kalıyor

Bomba sürpriz! Gözyaşlarını tutamadı, itirafı olay oldu

Bomba sürpriz! Gözyaşlarını tutamadı, itirafı olay oldu

Aşka geldi! 'Melisa’dan sonraki ikinci her şeyim'

Aşka geldi! 'Melisa’dan sonraki ikinci her şeyim'

Özlem Gürses, sosyal medyayı salladı

Özlem Gürses, sosyal medyayı salladı

Bu şehirde ’su’ resmen ’sudan ucuz’

Bu şehirde ’su’ resmen ’sudan ucuz’

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Son dakika! Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Son dakika! Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması başladı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Banka önünde babasını bekleyen çocuğa polisten gülümseten uyarı

Banka önünde babasını bekleyen çocuğa polisten gülümseten uyarı

Tokat'ta büyük skandal! Alevileri harita ile fişlemiş

Tokat'ta büyük skandal! Alevileri harita ile fişlemiş

Restoranlar açılacak mı? Erdoğan'dan flaş açıklama

Restoranlar açılacak mı? Erdoğan'dan flaş açıklama

Diğer Haberler

Koronavirüs hastası hırsız soygundan sonra öldü

Koronavirüs hastası hırsız soygundan sonra öldü

Köpek korkusuna çözüm 'köpek savar'

Köpek korkusuna çözüm 'köpek savar'

Otostop yapan erkek çocuğuna istismarda bulunan kamyon şoförü tutuklandı

İğrenç olay! Otostop yapan erkek çocuğuna istismarda bulundu

Aracı olmayan şahıs, hiç gitmediği şehirlerde trafik cezası yedi

Şaşkına çeviren olay! Gitmediği şehirlerde trafik cezası yedi

Yakalanan kapkaççıdan basın mensuplarına: Yakışıklı çıkmazsam görüşürüz

'Pes' dedirten sözler! 'Yakışıklı çıkmazsam görüşürüz'

Kaza yapan kadın gazetecilere böyle saldırdı

Kaza yapan kadın gazetecilere böyle saldırdı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.