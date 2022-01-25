TEM otoyolu açıldı mı? 25 Ocak TEM otoyolu trafiğe açık mı kapalı mı?

İstanbul dahil olmak üzere birçok şehirde etkili olan kar yağışı ulaşımda çeşitli zorluklar yaşanmasına neden oldu. TEM otoyolunda kar nedeniyle oluşan tıkanma, sürücülere zor anlar yaşattı. Yolun açık mı kapalı mı olduğu araştırılıyor. TEM otoyoldaki çalışmalar sürüyor. Peki TEM otoyolu açık mı kapalı mı?

TEM OTOYOLU TRAFİĞE AÇIK MI KAPALI MI?

İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışı beraberinde buzlanma ve trafikte aksamayı getirdi. Kar yağışı ve tipi TEM otoyolunun kapanmasına neden oldu. TEM otoyolu Mahmutbey gişelerde araç trafiği kontrollü olarak sağlanıyor. Otoyol kenarlarında, trafikteki tıkanmadan dolayı bırakılan araçlar görüldü. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

VALİ ALİ YERLİKAYA ARAÇ SAHİPLERİNE SESLENDİ!

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, araçlarını otoyollara park edenlere çağrıda bulundu. Yelikaya, "Karla mücadelemizin etkin şekilde sürdürülmesi için, otoyol ve D-100'de park edilmiş özel araçların, sahipleri tarafından kaldırılması gerekmektedir. Lütfen araçlarımızı bulundukları yerden süratle kaldıralım." ifadelerini kullandı.

KÖPRÜLER AÇIK MI?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın ifadelerine göre köprü geçişlerine özel araç kısıtlaması getirildi. Ayrıca Anadolu ve Trakya istikametlerinden şehre araç giriş kısıtlaması devam ediyor.



