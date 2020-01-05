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  4. TEM otoyolunda zincirleme kaza

TEM otoyolunda zincirleme kaza

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.01.2020 13:12 | Son Güncelleme

Beşiktaş TEM Otoyolu'nda 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı. Hurdaya dönen otomobilden hafif yaralı olarak kurtulan anne ve bebeği hastaneye kaldırıldı.

Kaza, TEM Otoyolu Edirne istikametinde 11.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir otomobil sürücüsü henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı direksiyon hakimiyetini kaybederek önce bariyerlere ardından bir başka otomobile çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle ters dönen otomobile de aynı istikamette seyir halinde olan 3. bir otomobil çarptı. Zincirleme kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk olarak hurdaya dönen otomobilden kendi imkanlarıyla çıkan anne ve bebeğe ardından hafif yaralı olan 2 kişiye müdahale etti. Yapılan müdahalelerin ardından yaralılar çevrede bulunan hastanelere kaldırıldı.

ANİ ŞERİT DEĞİŞTİREREK BARİYERLERE ÇARPTI

Kazaya neden olduğunu iddia ettiği sürücünün önce bariyerlere ardından kendisine vurduğunu söyleyen otomobil sürücüsü "TEM Otoyolu'nda seyir halindeydik. Önümüz açık, yol boştu. Kırmızı araç sağ şeritte ilerimizde devam ediyordu. Sola doğru şerit değiştirmeye başladı. Ne olduğunu anlayamadan önümüze doğru geldi, sol taraftaki bariyerlere çarpacağını hissettiğim anda sağ şeride geçtim ancak araç bariyerlere çarptı ve sekerek bana vurdu. Arkadan gelen siyah araçta bana çarptı" ifadelerini kullandı.

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Edirne istikameti bir süreliğine trafiğe kapandı. Kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
TEM trafik kazası

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