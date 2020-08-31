Tema parklarında gerçek yunus devri sona eriyor! İşte robot yunuslar

Bilimkurgu filmlerinde gördüğümüz teknolojilerin hepsi teker teker hayata geçiyor. Bir Hollywood robot şirketi, tema parklarında kullanılmak üzere ürettiği yunus ve köpekbalıklarını tanıttı. San Francisco merkezli özel efekt şirketi Edge Innovations, bu hareketlerini “tema parklarındaki şovlarda devrim yaratmak istiyoruz” sözleriyle tanıttı.

PİLOT UYGULAMA ÇİN'DE

Görücüye çıkan uzaktan kumandalı robot köpekbalıkları, balinalar ve yunusları gerçeğinden ayırt etmek ise neredeyse imkânsız. Şirketin halihazırda Çin’de bir akvaryumunda pilot uygulaması var. Çin ve Güney Amerika'daki diğer şirketlerle görüşme yapıyorlar.

Şirketin en ünlü büyük projesi, esaret altında tutulan bir balinayı serbest bırakan bir çocuğu konu alan 1993 Özgür Willy (Free Willy) filmi için "tam boyutlu, bağımsız, serbest yüzen" orca modellerini yaratmak.

