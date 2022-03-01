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Tembellik edip spor yapmayanlara koltukta yapılabilecek egzersiz önerileri!

01.03.2022 13:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ne yazık ki herkes, spor yapmaya fırsat bulamıyor. Gündelik yaşantınızda yapmak zorunda olduğunuz işler, çoğu zaman spor yapmanıza engel oluyor. Oysaki spor, hayatın en önemli aktivitelerinden biri. Dolayısıyla ona vakit ayırmanız gerekiyor. Evde, hatta oturduğunuz yerde gayet güzel bir şekilde sporunuzu yapabilirsiniz. Üstelik bunu yapmak gayet basit!

Tembellik edip spor yapmayanlara koltukta yapılabilecek egzersiz önerileri!

Spor yapmak, insanı her zaman dinç tutan bir aktivite. Aynı zamanda vücut sağlığı açısından da son derece faydalı. Fakat günlük yaşam koşullarında spor yapmaya vakit kalmayabiliyor. Halbuki kanepede otururken dahi rahatlıkla yapılabilecek egzersizler var. Hatta bu egzersizler sadece koltukta değil sandalyede ya da ofiste dahi uygulanabiliyor. Bu sayede spor, hayatınızın bir parçası haline geliyor!

KOLTUKLA KALÇA EGZERSİZİ YAPARAK FORMUNUZU KORUYABİLİRSİNİZ

Koltuk egzersizleri arasında en basit olan şüphesiz kalça egzersizleri. Oturduğunuz yerde kalçanızı sıkıp bırakmanız yeterli. Evet, bu kadar basit. Daha zor bir deneyim içinse kalçanızı sıkıp bu şekilde birkaç saniye bekleyebilirsiniz. Fırsat buldukça bu hareketi tekrarlayarak daha sıkı kalçalara kavuşmanız mümkün.

KOLTUKLA SQUAT DENEMEYE NE DERSİNİZ?

Squat hareketini hem koltukta hem sandalyede yapma şansınız var. Squat, özellikle baldır ve kalça bölgesine yoğunlaşmak isteyenler için ideal hareketlerden biri.

  • Koltuğun köşesine oturup bacaklarınızı kalça hizasında açın. Hem diz hem ayak bilekleri aynı hizada olmalı.

  • Ellerinizi kalçanızın yan kısmına yerleştirip ayağa kalkın.

  • Ardından dizlerinizi hafifçe büküp oturur şekilde koltuğa doğru eğilin.

  • Kalçanızı koltuğun köşesine değdirip tekrar kaldırın.

  • Bu hareketi 15 defa ve 2 set halinde yapabilirsiniz.

KARIN KASI İÇİN KOLTUKTA BİSİKLET EGZERSİZİ YAPABİLİRSİNİZ

Bisiklet egzersizini yatakta, sandalyede veya koltukta yapmak mümkün. Bu egzersiz, hem alt karın hem bacak kaslarını çalıştırıyor. Yapılışı ise son derece basit!

  • Sırtınız düz olacak şekilde koltuğa oturun.

  • Ayaklarınızı omuz hizasında açın.

  • Dizlerinizi kırarak bacaklarınızı yerden kaldırın. Ardından pedal çeviriyormuşsunuz gibi bacaklarınızı sırayla döndürmeye başlayın.

  • Pozisyonunuzu korumak için ellerinizle koltuktan destek alabilirsiniz.

  • Karın kaslarınızı daha fazla çalıştırıp güçlendirmek istiyorsanız ayaklarınızı yere değdirmeden hareketi tekrar edebilirsiniz.


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