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TEM'de zincirleme kaza: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.06.2019 15:01 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nde, TEM yolunda hafif ticari araç, minibüs ve otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen zincirleme kazada 1 kişi yaralandı.

TEM'de zincirleme kaza: 1 yaralı

Alişan KOYUNCU/DİLOVASI (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nde, TEM yolunda hafif ticari araç, minibüs ve otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen zincirleme kazada 1 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle TEM yolunun İstanbul yönü, yaklaşık yarım saat trafiğe kapalı kaldı.
Kaza, öğle saatlerinde, TEM yolunun Dilovası mevkisi İstanbul yönünde meydana geldi. Fırat Erten yönetimindeki 49 AG 637 plakalı hafif ticari araç, Mustafa Ayyıldız'ın kullandığı 03 SG 289 plakalı minibüse arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan minibüs, bariyerlere çarparak, durdu. Bu sırada aynı yönde giden Osman Coşar yönetimindeki 34 RZ 3150 plakalı otomobil de minibüse çarptı. Zincirleme kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye görevlileri, minibüste sıkışan, ismi öğrenilemeyen kişiyi çalışma sonucu kurtardı. Sağlık ekibi, yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle TEM yolunun İstanbul yönü, yaklaşık yarım saat trafiğe kapanırken, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Araçların kaldırılmasıyla yol, yeniden ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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TEM'de zincirleme kaza: 1 yaralıTEM'de zincirleme kaza: 1 yaralıTEM'de zincirleme kaza: 1 yaralıTEM'de zincirleme kaza: 1 yaralı

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