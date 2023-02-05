Temel eğitim kurumu nedir, kimleri kapsar? İstanbul'da 6 Şubat Pazartesi temel eğitim kurumları ve ortaöğretimler tatil edildi!

İstanbul'da 6 Şubat kar tatili olmasından sonra gözler Vali Yerlikaya'nın açıklamalarına çevrildi. Temel eğitim kurumları ve ortaöğretimler için tatil haberi veren Yerlikaya'nın açıklaması sonrası 'temel eğitim kurumu nedir, kimleri kapsar' gibi soruların cevapları araştırıldı. Peki milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren açıklamadaki temel eğitim kurumu nedir, kimler temel eğitim kapsamında? Ayrıntılar haberimizde...

TEMEL EĞİTİM KURUMU NEDİR?

Eğitim sistemimizin “Temel Eğitim” basamağını; okul öncesi eğitim kurumları, ilkokullar ve ortaokullar oluşturur. Öğrenciler, bu okullara yönetmeliklerde belirlenen hükümlere göre kaydedilir.

Yani İstanbul'da 6 Şubat Pazartesi liseler gibi okul öncesi eğitim kurumları, ilkokullar ve ortaokullar da tatil edildi. İkinci dönem aksi bir açıklama gelmemesi halinde 7 Şubat Salı günü ilk ders ile başlayacak.

İSTANBUL'DA LİSELER DE TATİL EDİLDİ

İstanbul'da ortaöğretimler yani liseler de tatil edildi. Şubat pazartesi günü okul öncesi, ilkokullar, ortaokullar ve liseler okula gitmeyecek.

Üniversiteler için henüz bir açıklama yapılmadı. İstanbul'da üniversiteler de tatil olacak mı bir açıklama gelmesi halinde haberimize detayı eklenecektir.



