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Temelli: Beka sorunu yok, kabine sorunu var

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.03.2019 18:34 | Son Güncelleme

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, "Bu ülkede siyasi, toplumsal, iktisadi kriz var.

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA) - HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, "Bu ülkede siyasi, toplumsal, iktisadi kriz var. Kadınların, çocukların sorunları var; ama bu ülkede beka sorunu yok, kabine sorunu var" dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Temelli, 31 Mart yerel seçimine yönelik çalışmaları kapsamında, partisinin Tunceli'de düzenlenen mitingine katıldı. Seyit Rıza Meydanı'ndaki mitingde partililere seslenen Temelli, "Toplumu bölen, ayrıştıran anlayış, bu ülkeye yapılacak en büyük kötülüktür. İlk günden beri çıkmış 'Beka sorunu var' diyor. Sizin ciddi sorunlarınız var; ama bir beka sorunu yok. Bu ülkede siyasi, toplumsal, iktisadi kriz var. İşsizlik, yoksulluk sorunu var. Çiftçilerin, kadınların, çocukların sorunları var; ama bu ülkede beka sorunu yok. Bu ülkede sizin yarattığınız bir yönetememe sorunu var, kabine sorunu var" diye konuştu.

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