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TEM'in Bolu Dağı geçişinde akıcı tatil yoğunluğu (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 01.06.2019 15:32 | Son Güncelleme

TRAFİK YOĞUNLUĞU ARTTI Bolu'nun TEM Otoyolu geçişinde dün gece başlayan trafik yoğunluğu arttı.

TEM'in Bolu Dağı geçişinde akıcı tatil yoğunluğu (2)

TRAFİK YOĞUNLUĞU ARTTI
Bolu'nun TEM Otoyolu geçişinde dün gece başlayan trafik yoğunluğu arttı. Sabah saatlerinde İstanbul'dan yola çıkanların oluşturduğu yoğunluk nedeniyle trafik Gerede-Karadeniz bağlantı yolu ve Avşar köyü mevkiinde zaman zaman durma noktasına geldi. Bölgede etkili olan sağanak yağmur da sürücüleri zorladı. Bolu Dağı geçişinde ise trafik diğer bölgelere göre rahat şekilde ilerlerken, D-100 Karayolu'nun Bolu geçişinde herhangi bir yoğunluk yaşanmıyor.
FOTOĞRAFLI

TEM'in Bolu Dağı geçişinde akıcı tatil yoğunluğu (2)TEM'in Bolu Dağı geçişinde akıcı tatil yoğunluğu (2)TEM'in Bolu Dağı geçişinde akıcı tatil yoğunluğu (2)TEM'in Bolu Dağı geçişinde akıcı tatil yoğunluğu (2)

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