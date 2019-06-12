TEMİZ ÇEVRE TEMİZ SU - Gana'daki e-atık merkezi insan sağlığını tehdit ediyor

ADAM ABU BASHAL/GÖKHAN KAVAK - Batı Afrika ülkelerinden Gana'da bulunan e-atık merkezinden çıkan ağır asitli dumanlar çevreyi ve bölge halkının sağlığını tehdit ediyor.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Avrupa başta olmak üzere dünyanın farklı bölgelerinden binlerce arızalı televizyon, bilgisayar, mikrodalga fırın ve buzdolabı geri dönüşümü daha az maliyetli olduğu için yasa dışı yollarla Gana başta olmak üzere Afrika ülkelerine gönderiliyor.

Avrupa, Amerika, Çin ve Hindistan gibi bölgelerde toplanan e-atık ürünlerini Gana'ya yasa dışı yollarla sokabilmek için konteynerlerin üzerine "Gelişme Yardımı" ya da "İkinci El Ürünler" yazılıyor.

Gana'nın Tema Limanı'na gelen ve daha sonra oradan Agbogbloshie'deki e-atık merkezine taşınan eşyalar, e-atık olarak değil ikinci el ürün olarak görüldüğü için yeterli önlem alınmıyor.

- İşçiler sağlık problemi yaşıyor

Afrika'nın en büyüğü olarak bilinen başkent Akra'nın Agbogbloshie bölgesindeki e-atık merkezinde yaklaşık 10 bin kişi çalışıyor. Yasa dışı faaliyet gösteren merkezde çalışan işçiler, birçok sağlık problemiyle karşılaşıyor.