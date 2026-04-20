Temizlik süresini yarı yarıya indiren 10 pratik bilgi

Toz almaya ya da silmeye başlamadan önce ortadaki dağınıklığı toplayarak işe başla. Çünkü bulunduğu yere ait olmayan eşyaları kaldırmadığın sürece ne yaparsan yap evin kirli görünmeye devam edecek. Ayrıca temizlikten önce dağınıklığı toplamak, işin çoğunluğunu azaltacağı için hem gözün hem de bedenin daha az yorulur.
Tüm bezler birbirine benzese de her bez aynı işi görmez. Özellikle mikrofiber bezler tozu daha iyi tutar ve iz bırakmaz. Yanlış bez kullanıldığında aynı yüzeyi bin kere de silsen sonuç çoğu zaman değişmez. Küçük bir detay gibi görünse de etkisi oldukça büyük.
Bir yüzeye temizlik ürünü sıktıktan sonra hemen silmek yerine 1-2 dakika bekle. Bu sürede ürün kiri çözer ve daha kolay temizlemeni sağlar. Bu sırada başka bir alanı temizleyerek zamanını verimli kullanabilirsin. Hem de daha az güç kullanmış olursun.
Mesela tüm evi süpürüp sonra silmek yerine oda oda her işi bitirmek zaman olarak daha avantajlıdır. Çünkü sürekli ekipman değiştirmek zaman kaybettirir. Genellikle profesyonel temizlikçiler de bu tekniği kullanırlar. Bir oda bitmeden, diğer odaya geçilmez.
Her temizlikte evi sürekli en detayına kadar temizlemek zorunda değilsin. Günlük temizlikte sadece görünür alanlara odaklanmak yeterlidir. Aksi halde her temizlik yapacağında saatlerce temizlik yapmak zorunda kalabilirsin.
Her yüzey için ayrı ürün kullanmana gerek yok. Çok amaçlı temizlik ürünleri sayesinde aynı anda birden fazla alanı temizleyebilirsin. Çok amaçlı olduğu için yetersiz olduğunu düşünme. Özellikle mutfak ve banyo için oldukça ideal bir temizlik malzemesidir.