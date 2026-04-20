Temizlik süresini yarı yarıya indiren 10 pratik bilgi

1. Temizliğe planlı başla!

2. Önce ortalığı topla!

Temizlik süresini yarı yarıya indirmek istiyorsan, zaman kaybını minumuma indirmen gerekiyor. Bunun için de temizliğe rastgele değil, planlı şekilde başla. Önceden bir sıra belirlemek işini ciddi anlamda hızlandırır.



Toz almaya ya da silmeye başlamadan önce ortadaki dağınıklığı toplayarak işe başla. Çünkü bulunduğu yere ait olmayan eşyaları kaldırmadığın sürece ne yaparsan yap evin kirli görünmeye devam edecek. Ayrıca temizlikten önce dağınıklığı toplamak, işin çoğunluğunu azaltacağı için hem gözün hem de bedenin daha az yorulur.

3. Doğru temizlik bezini kullan!



Tüm bezler birbirine benzese de her bez aynı işi görmez. Özellikle mikrofiber bezler tozu daha iyi tutar ve iz bırakmaz. Yanlış bez kullanıldığında aynı yüzeyi bin kere de silsen sonuç çoğu zaman değişmez. Küçük bir detay gibi görünse de etkisi oldukça büyük.

4. Temizlik ürünlerini önceden hazırla!

5. Sprey sıkıp bekleme süresini kullan!

Temizlik sırasında sürekli malzeme aramak ciddi zaman kaybettirir. Temizliğe başlamadan önce tüm malzemeleri bir kovada ya da sepette toplayın. Böylece oda oda gezerken de tüm malzemelerin yanında olur ve malzemelerini hangi odada bıraktığını aramak zorunda kalmazsın.



Bir yüzeye temizlik ürünü sıktıktan sonra hemen silmek yerine 1-2 dakika bekle. Bu sürede ürün kiri çözer ve daha kolay temizlemeni sağlar. Bu sırada başka bir alanı temizleyerek zamanını verimli kullanabilirsin. Hem de daha az güç kullanmış olursun.

6. İşini toplu yap!



Mesela tüm evi süpürüp sonra silmek yerine oda oda her işi bitirmek zaman olarak daha avantajlıdır. Çünkü sürekli ekipman değiştirmek zaman kaybettirir. Genellikle profesyonel temizlikçiler de bu tekniği kullanırlar. Bir oda bitmeden, diğer odaya geçilmez.

7. Küçük molalar ver!

8. Gereksiz detaylara takılma!

Hiç dinlenmeden temizlik yapmak bir süre sonra yavaşlamana neden olur. Bunun yerine kısa ama planlı molalar ver. Mesela bir odayı bitirdikten sonra kısa bir çay molası ver. Bu şekilde enerjin de hemen düşmez. Tabii çok oturmamaya dikkat et, yoksa kalkması daha zor olur...



Her temizlikte evi sürekli en detayına kadar temizlemek zorunda değilsin. Günlük temizlikte sadece görünür alanlara odaklanmak yeterlidir. Aksi halde her temizlik yapacağında saatlerce temizlik yapmak zorunda kalabilirsin.

9. Çok amaçlı ürünler kullan!



Her yüzey için ayrı ürün kullanmana gerek yok. Çok amaçlı temizlik ürünleri sayesinde aynı anda birden fazla alanı temizleyebilirsin. Çok amaçlı olduğu için yetersiz olduğunu düşünme. Özellikle mutfak ve banyo için oldukça ideal bir temizlik malzemesidir.

10. Tek bir güne sıkıştırma!

Tüm evi tek bir günde detaylı bir şekilde temizlemek imkansıza yakın diyebiliriz... Bunun yerine temizlik işlerini günlere bölmek çok daha verimlidir. Hem de bir noktadan sonra enerjin azalacağı için evini eşit şekilde temizlememe ihtimalin de ortadan kalkar.