Temizlik süresini yarı yarıya indiren 10 pratik bilgi

Ev temizliği çoğu zaman gözümüzde büyür ve temizliğe başlamak resmen bir işkence gibi hissettirir. Oysa doğru yöntemlerle hem daha hızlı hem de daha az yorularak temizlik yapmak mümkün! İşte 10 pratik bilgi:

Temizlik süresini yarı yarıya indiren 10 pratik bilgi

1. Temizliğe planlı başla!

Temizlik süresini yarı yarıya indiren 10 pratik bilgi 1


Temizlik süresini yarı yarıya indirmek istiyorsan, zaman kaybını minumuma indirmen gerekiyor. Bunun için de temizliğe rastgele değil, planlı şekilde başla. Önceden bir sıra belirlemek işini ciddi anlamda hızlandırır.

2. Önce ortalığı topla!

Temizlik süresini yarı yarıya indiren 10 pratik bilgi 2
Toz almaya ya da silmeye başlamadan önce ortadaki dağınıklığı toplayarak işe başla. Çünkü bulunduğu yere ait olmayan eşyaları kaldırmadığın sürece ne yaparsan yap evin kirli görünmeye devam edecek. Ayrıca temizlikten önce dağınıklığı toplamak, işin çoğunluğunu azaltacağı için hem gözün hem de bedenin daha az yorulur.

3. Doğru temizlik bezini kullan!

Temizlik süresini yarı yarıya indiren 10 pratik bilgi 3
Tüm bezler birbirine benzese de her bez aynı işi görmez. Özellikle mikrofiber bezler tozu daha iyi tutar ve iz bırakmaz. Yanlış bez kullanıldığında aynı yüzeyi bin kere de silsen sonuç çoğu zaman değişmez. Küçük bir detay gibi görünse de etkisi oldukça büyük.

4. Temizlik ürünlerini önceden hazırla!

Temizlik süresini yarı yarıya indiren 10 pratik bilgi 4


Temizlik sırasında sürekli malzeme aramak ciddi zaman kaybettirir. Temizliğe başlamadan önce tüm malzemeleri bir kovada ya da sepette toplayın. Böylece oda oda gezerken de tüm malzemelerin yanında olur ve malzemelerini hangi odada bıraktığını aramak zorunda kalmazsın.

5. Sprey sıkıp bekleme süresini kullan!

Temizlik süresini yarı yarıya indiren 10 pratik bilgi 5
Bir yüzeye temizlik ürünü sıktıktan sonra hemen silmek yerine 1-2 dakika bekle. Bu sürede ürün kiri çözer ve daha kolay temizlemeni sağlar. Bu sırada başka bir alanı temizleyerek zamanını verimli kullanabilirsin. Hem de daha az güç kullanmış olursun.

6. İşini toplu yap!

Temizlik süresini yarı yarıya indiren 10 pratik bilgi 6
Mesela tüm evi süpürüp sonra silmek yerine oda oda her işi bitirmek zaman olarak daha avantajlıdır. Çünkü sürekli ekipman değiştirmek zaman kaybettirir. Genellikle profesyonel temizlikçiler de bu tekniği kullanırlar. Bir oda bitmeden, diğer odaya geçilmez.

7. Küçük molalar ver!

Temizlik süresini yarı yarıya indiren 10 pratik bilgi 7


Hiç dinlenmeden temizlik yapmak bir süre sonra yavaşlamana neden olur. Bunun yerine kısa ama planlı molalar ver. Mesela bir odayı bitirdikten sonra kısa bir çay molası ver. Bu şekilde enerjin de hemen düşmez. Tabii çok oturmamaya dikkat et, yoksa kalkması daha zor olur...

8. Gereksiz detaylara takılma!

Temizlik süresini yarı yarıya indiren 10 pratik bilgi 8
Her temizlikte evi sürekli en detayına kadar temizlemek zorunda değilsin. Günlük temizlikte sadece görünür alanlara odaklanmak yeterlidir. Aksi halde her temizlik yapacağında saatlerce temizlik yapmak zorunda kalabilirsin.

9. Çok amaçlı ürünler kullan!

Temizlik süresini yarı yarıya indiren 10 pratik bilgi 9
Her yüzey için ayrı ürün kullanmana gerek yok. Çok amaçlı temizlik ürünleri sayesinde aynı anda birden fazla alanı temizleyebilirsin. Çok amaçlı olduğu için yetersiz olduğunu düşünme. Özellikle mutfak ve banyo için oldukça ideal bir temizlik malzemesidir.

10. Tek bir güne sıkıştırma!

Temizlik süresini yarı yarıya indiren 10 pratik bilgi 10


Tüm evi tek bir günde detaylı bir şekilde temizlemek imkansıza yakın diyebiliriz... Bunun yerine temizlik işlerini günlere bölmek çok daha verimlidir. Hem de bir noktadan sonra enerjin azalacağı için evini eşit şekilde temizlememe ihtimalin de ortadan kalkar.

