Bedavaya ev temizledi 30 yaşında milyoner oldu! "En kirli evleri seçiyorum"

Finlandiya'nın Tampere kentinde yaşayan Kananen, son bir yıl içerisinde Birleşik Krallık, İsveç, İsviçre ve ABD başta olmak üzere birçok ülkeyi gezerek yardıma ihtiyaç duyan insanların evlerini ücretsiz temizledi.

Ancak onu farklı kılan yalnızca yaptığı temizlikler değil. Temizlik öncesi ve sonrasını kayıt altına alan Kananen, videolarını sosyal medya hesaplarında paylaşmaya başladı. Kısa sürede milyonlarca kişiye ulaşan içerikleri sayesinde reklam anlaşmaları ve sponsorluk gelirleri elde etti.

YILLIK KAZANCI YARIM MİLYON EUROYU AŞTI

2020 yılında hafta sonları ücretsiz ev temizliği yapmaya başlayan Kananen, o dönem hafta içleri bir temizlik şirketinde yönetici olarak çalışıyordu. Aynı yıl kendi işini kuran genç kadın, sosyal medyada yakaladığı büyük başarının ardından hayatını tamamen değiştirdi.

Bugün TikTok'ta 10 milyondan fazla takipçisi bulunan Kananen'in yalnızca YouTube kanalından geçen yıl 500 bin euronun üzerinde gelir elde ettiği belirtiliyor. Başarılı içerik üreticisi, bu sayede milyonerlere katıldığını söylüyor.

"TEMİZLİK HAYATIMI TAMAMLIYOR"

Temizlik yapmanın kendisine büyük bir mutluluk verdiğini belirten Kananen, işini tutkuyla yaptığını ifade ediyor.

"Temizlik benim için eğlenceli. Kalın bir toz tabakasını silmek, yıllardır temizlenmemiş bir alanı yeniden kullanılabilir hale getirmek inanılmaz bir his. Bu duygunun peşinden gidiyorum" diyen Kananen, milyonlar kazanmasına rağmen hayatında çok fazla şeyin değişmediğini söylüyor.

EN KİRLİ EVLERİ BİLEREK SEÇİYOR

Kananen'in temizlediği evlerin bazıları oldukça ağır koşullara sahip. Diz boyuna ulaşan çöpler, küflenmiş yiyeceklerle dolu mutfaklar ve hatta fare istilasına uğramış evler onun için sıradan bir çalışma günü anlamına geliyor.

Finlandiya'da temizlediği bir evi anlatan Kananen, "Beş kişilik ekiple üç gün boyunca çalıştık. Ev sahibi üç yıldır mutfağını görememişti. Çöpler zemini tamamen kapatmıştı. Evde fareler vardı ve eşyaların büyük kısmı zarar görmüştü" ifadelerini kullandı.

YARDIMA İHTİYACI OLAN İNSANLARA DESTEK OLUYOR

Kananen'in ziyaret ettiği evlerde yaşayan kişilerin büyük bölümü sağlık sorunları, hareket kısıtlılığı, depresyon veya travmalar nedeniyle evlerini temizleyemiyor. Çoğu zaman aile üyeleri ve yakınlarının kendisine ulaştığını belirten Kananen, amacının insanların içinde bulunduğu olumsuz döngüyü kırmalarına yardımcı olmak olduğunu söylüyor.

KENDİ YAŞADIĞI ZORLUKLAR ONA İLHAM VERDİ

10 ila 19 yaşları arasında depresyonla mücadele ettiğini anlatan Kananen, bu nedenle yardım ettiği insanların yaşadıklarını daha iyi anlayabildiğini ifade ediyor.

Kendisine teşekkür etmek için aylar sonra mesaj gönderen insanların olduğunu belirten genç kadın, bazı kişilerin temizlik sonrası hayatlarında yeni bir sayfa açtıklarını söylediğini aktarıyor.

Auri Kananen'in hikâyesi, sosyal medyanın doğru kullanıldığında hem insanlara yardım etmeyi hem de büyük bir başarı elde etmeyi mümkün kılabileceğini gösteren sıra dışı örneklerden biri olarak dikkat çekiyor.