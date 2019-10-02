Temizlik takıntısı nedir, nasıl tedavi edilir?

Psikiyatrist Uzm. Dr. Burak Toprak, temizlik takıntısı olan kişilere için, bu rahatsızlıktan kurtulmak adına birbirinden sağlıklı önerilerde bulundu.

Temizlik takıntısı da diğer tüm takıntılarla benzerlik gösterir. Bu takıntıya sahip olan kişiler düşüncelerinden kurtulmaya çaba gösterse de başarılı olamaz. Sürekli olarak elini yıkama, ev temizleme ve zamanın büyük bir çoğunluğunu temizliğe harcama temizlik takıntısının belirtileri arasında yer alır.

Bu her ne kadar dışarıdan bakıldığında zararsız olarak görülse de ciddi sağlık problemlerine neden olabilecek bir hastalıktır. Ayrıca kişinin özel hayatınında da düzensizliklere neden olur.

TEMİZLİK TAKINTISININ NEDENLERİ NELERDİR?

Obsesif kompulsif bozukluklar beyin bölümlerindeki anormalliklerden meydana gelir. Beyin taramalarına göre obsesif kompulsif bozukluklara sahip olan kişilerin beyin aktiviteleri sağlıklı kişilerden daha farklıdır. Bu duruma genetik faktörler neden olduğu gibi aynı zamanda çocukluk dönemi travmaları da kaynaklık edebilir.