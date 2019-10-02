KADIN

Temizlik takıntısı nedir, nasıl tedavi edilir?

Uzm. Dr. Burak Toprak Uzm. Dr. Burak Toprak
TEMİZLİK - DÜZENLEME HABERLERİ  | 02.10.2019 11:49 | Son Güncelleme

Temizlik takıntısı, obsesif kompulsif bozukluklardan bir tanesidir. Bu takıntıya sahip kişiler her şeyin kirli olduğunu ve her şeyin sürekli olarak temizlenmesi gerektiğini düşünür. Buna neden olan şey ise sürekli bir şüphe ve saplantılı düşüncelerdir.

Temizlik takıntısı nedir, nasıl tedavi edilir?

Psikiyatrist Uzm. Dr. Burak Toprak, temizlik takıntısı olan kişilere için, bu rahatsızlıktan kurtulmak adına birbirinden sağlıklı önerilerde bulundu.

Temizlik takıntısı da diğer tüm takıntılarla benzerlik gösterir. Bu takıntıya sahip olan kişiler düşüncelerinden kurtulmaya çaba gösterse de başarılı olamaz. Sürekli olarak elini yıkama, ev temizleme ve zamanın büyük bir çoğunluğunu temizliğe harcama temizlik takıntısının belirtileri arasında yer alır.

Capture

Bu her ne kadar dışarıdan bakıldığında zararsız olarak görülse de ciddi sağlık problemlerine neden olabilecek bir hastalıktır. Ayrıca kişinin özel hayatınında da düzensizliklere neden olur.

TEMİZLİK TAKINTISININ NEDENLERİ NELERDİR?

Obsesif kompulsif bozukluklar beyin bölümlerindeki anormalliklerden meydana gelir. Beyin taramalarına göre obsesif kompulsif bozukluklara sahip olan kişilerin beyin aktiviteleri sağlıklı kişilerden daha farklıdır. Bu duruma genetik faktörler neden olduğu gibi aynı zamanda çocukluk dönemi travmaları da kaynaklık edebilir.

Obsesif kompulsif bozukluğa sahip olan her üç kişiden birisi bu hastalığın çocuklukta ya da gençlik döneminde ortaya çıktığını dile getirir. Temizlik takıntısına neyin neden olduğu tam olarak bilinmez.

3

Hayat temizlik takıntısı olan kişiler için yaşamı zor hale getirmekle beraber aynı zamanda çevresindeki kişiler içinde bir takım zorluklara neden olur. Bu nedenle temizlik takıntısı olan kişilerin tedavi edilmesi gerekir.

TEDAVİ YÖNTEMLERİ ÜZERİNE

Temizlik takıntısı için en etkili tedavi yöntemi antidepresan ilaçları ile beraber gerçekleştirilen bilişsel davranışçı terapi yöntemleridir. Bilişsel davranışçı terapide maruz bırakma ve tepki önleme yöntemleri benimsenir. Bu şekilde temizlik uygulamasının geciktirilmesi sağlanır.

Bu eylem ne kadar uzun süre gecikirse takıntının tekrar harekete geçme endişesinde düşüş görülür. Obsesif kompulsif bozukluğa sahip olan kişilerin aileleri genellikle hastalara izin verme hatasını yapar. Ancak bilişsel davranışçı terapi döneminde tepki önleme konusunda dikkatli olmaları gerekir.

1

Bu takıntıyı destekleyecek kararlar vermek ya da takıntıya sahip olan kişinin yaptıklarıyla mutlu olduğunu düşünmek tedavinin başarısız olmasına neden olur. Bu nedenle takıntıdan başarılı bir şekilde kurtulmak için kişinin özel hayatındaki bireylerin de maruz bırakma ve tepki önleme yöntemlerine devam etmeleri gerekir.

Psikiyatrist Uzm. Dr. Burak Toprak

www.buraktoprak.com
Facebook: @psikiyatristburaktoprak
Instagram: @psikiyatristburaktoprak
YouTube – Psikiyatrist Dr. Burak Toprak

Akın akın gidiyorlar! Sırf fotoğraf çekebilmek için...Akın akın gidiyorlar! Sırf fotoğraf çekebilmek için...
Her şeyin bir çözümü mutlaka var! İşte hayat kolaylaştıran püf noktalarıHer şeyin bir çözümü mutlaka var! İşte hayat kolaylaştıran püf noktaları
Takma dişiniz olsa da olmasa da kullanacaksınızTakma dişiniz olsa da olmasa da kullanacaksınız
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Obsesif Kompulsif Bozukluk Temizlik takıntısı Temizlik takıntısı nasıl tedavi edilir

En Çok Okunan Haberler

Esra Ersoy 'Çok namusluyum' diyerek soyundu

Esra Ersoy 'Çok namusluyum' diyerek soyundu

Süper minisi ve transparan tulumuyla olay oldu

Süper minisi ve transparan tulumuyla olay oldu

Vajina şekli nasıl olmalı?

Vajina şekli nasıl olmalı?

İnanılmaz an! Doğum anında kemikler bakın nasıl hareket ediyor?

İnanılmaz an! Doğum anında kemikler bakın nasıl hareket ediyor?

Cinsel gücü gücü korumak için uzmanından 9 öneri

Cinsel gücü gücü korumak için uzmanından 9 öneri

Şaşkına çeviren olay! Birden podyuma atladı

Şaşkına çeviren olay! Birden podyuma atladı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Her şeyin bir çözümü mutlaka var! İşte hayat kolaylaştıran püf noktaları

Her şeyin bir çözümü mutlaka var! İşte hayat kolaylaştıran püf noktaları

Bildiğiniz temizlik ürünlerini unutun! Takma diş temizleme tabletini elinizin altndan ayırmacaksınız

Takma dişiniz olsa da olmasa da kullanacaksınız

Hayatınızı kolaylaştıracak 10 basit ipucu! Makinenizi temizlemek için gargara, beyazlatmak için aspirin kullanın

Makinenizi temizlemek için...

Her gün sadece bir saatlik ev işi yapmak erken ölüm riskini azaltıyor

Ev işi yapmak kabus gibi üstümüze çökebilir ama...

Bir derdi daha bitiriyoruz: Duşakabindeki su lekelerini çıkarmanın yolları

Bir derdi daha bitiriyoruz: Duşakabindeki su lekelerini...

'Bu makineye atılır mı?' derdine son! İşte makineye atılmaması gerekenler

Asla makineye atmayın!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.