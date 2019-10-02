Temizlik takıntısı nedir, nasıl tedavi edilir?

Psikiyatrist Uzm. Dr. Burak Toprak, temizlik takıntısı olan kişilere için, bu rahatsızlıktan kurtulmak adına birbirinden sağlıklı önerilerde bulundu.
Temizlik takıntısı da diğer tüm takıntılarla benzerlik gösterir. Bu takıntıya sahip olan kişiler düşüncelerinden kurtulmaya çaba gösterse de başarılı olamaz. Sürekli olarak elini yıkama, ev temizleme ve zamanın büyük bir çoğunluğunu temizliğe harcama temizlik takıntısının belirtileri arasında yer alır.
Bu her ne kadar dışarıdan bakıldığında zararsız olarak görülse de ciddi sağlık problemlerine neden olabilecek bir hastalıktır. Ayrıca kişinin özel hayatınında da düzensizliklere neden olur.
TEMİZLİK TAKINTISININ NEDENLERİ NELERDİR?
Obsesif kompulsif bozukluklar beyin bölümlerindeki anormalliklerden meydana gelir. Beyin taramalarına göre obsesif kompulsif bozukluklara sahip olan kişilerin beyin aktiviteleri sağlıklı kişilerden daha farklıdır. Bu duruma genetik faktörler neden olduğu gibi aynı zamanda çocukluk dönemi travmaları da kaynaklık edebilir.
Obsesif kompulsif bozukluğa sahip olan her üç kişiden birisi bu hastalığın çocuklukta ya da gençlik döneminde ortaya çıktığını dile getirir. Temizlik takıntısına neyin neden olduğu tam olarak bilinmez.
Hayat temizlik takıntısı olan kişiler için yaşamı zor hale getirmekle beraber aynı zamanda çevresindeki kişiler içinde bir takım zorluklara neden olur. Bu nedenle temizlik takıntısı olan kişilerin tedavi edilmesi gerekir.
TEDAVİ YÖNTEMLERİ ÜZERİNE
Temizlik takıntısı için en etkili tedavi yöntemi antidepresan ilaçları ile beraber gerçekleştirilen bilişsel davranışçı terapi yöntemleridir. Bilişsel davranışçı terapide maruz bırakma ve tepki önleme yöntemleri benimsenir. Bu şekilde temizlik uygulamasının geciktirilmesi sağlanır.
Bu eylem ne kadar uzun süre gecikirse takıntının tekrar harekete geçme endişesinde düşüş görülür. Obsesif kompulsif bozukluğa sahip olan kişilerin aileleri genellikle hastalara izin verme hatasını yapar. Ancak bilişsel davranışçı terapi döneminde tepki önleme konusunda dikkatli olmaları gerekir.
Bu takıntıyı destekleyecek kararlar vermek ya da takıntıya sahip olan kişinin yaptıklarıyla mutlu olduğunu düşünmek tedavinin başarısız olmasına neden olur. Bu nedenle takıntıdan başarılı bir şekilde kurtulmak için kişinin özel hayatındaki bireylerin de maruz bırakma ve tepki önleme yöntemlerine devam etmeleri gerekir.
Psikiyatrist Uzm. Dr. Burak Toprak
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