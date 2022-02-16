Temizlik yaparken bugüne kadar uyguladığınız tüm yöntemleri unutun! İşte ahşap mobilyalar için temizlik tüyoları...

Ahşap, her tarza ve tasarıma uyum sağlayan bir malzeme. Estetik görünümünün yanı sıra oldukça dayanıklı bir malzeme olduğu için yıllara meydan okumayı başarıyor. Elbette ki ahşap yüzeylerin ilk günkü halini koruyabilmesi için rutin bakımına ve temizliğine dikkat etmek çok önemli. İşte ahşap mobilya ve yüzeyler için temizlik tüyoları...

AHŞAP MOBİLYALAR İÇİN RUTİN TEMİZLİK

Ahşap mobilyalarınızın uzun ömürlü olmasını istiyorsanız rutin temizliğini aksatmamanız gerekiyor.

Nemli bir bez yardımıyla haftada 1 kez ahşap yüzeylerin tozunu almalısınız. Diğer yüzeylerin temizliğinde sıklıkla kullanılan sirkeli ya da sabunlu su, her ahşaba uygun olmadığı için pek önerilmiyor. Yine de bu yöntemleri uygulamak isterseniz üreticiye danışabilirsiniz.

Toz almanın dışında detaylı bir temizlik yapmak istiyorsanız ahşap yüzeyler için üretilmiş temizleyicileri kullanabilirsiniz.

Temizleme işleminden sonra yüzeyi kurulamayı unutmayın!

AHŞAP YÜZEYLER NASIL PARLATILIR?

Ahşap yüzeyler zamanla parlaklığını kaybetmeye başlıyor. Bu durumun önüne geçebilmek için zeytinyağından yardım alabilirsiniz.

Bir bez ya da kağıt havluya birkaç damla zeytinyağı damlatın ve yüzeyi silin.

Cila etkisi sağlamak istiyorsanız zeytinyağının içine birkaç damla limon yağı ekleyip karıştırın ve ahşap yüzeyi bu karışım ile silin. Ancak yine de ahşaba zarar vermemek adına bu işlemden önce üreticiye danışabilir ya da doğrudan cila yaptırabilirsiniz.

AHŞAP MOBİLYALAR İÇİN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Ahşap yüzeyler doğrudan güneşe ve ısıya maruz kaldığında daha hızlı deforme oluyor. Bunun önüne geçebilmek için mobilyalarınızın yerini dikkatlice belirlemelisiniz. Eğer ahşap mobilyalarınızı dış mekanda kullanıyorsanız kullanım sıklığının azaldığı zamanlarda mobilyalarınızı zımparalayıp ardından ahşap malzemeler için üretilmiş olan tik ya da terebentin yağı sürebilirsiniz. Bu sayede ahşap yüzeyleri suya ya da ısıya dayanıklı hale getirebilirsiniz.



