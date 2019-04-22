Temizlik yaparken çektiği videolarıyla paraya para demiyor

Oyun ve makyaj videoları popülaritesini korumaya devam ederken ilginç içerikler de izlenme rekorları kırıyor. Hızlı yükselişleriyle dikkat çeken videolar arasında temizlik yaparken çekilen görüntüler de yer alıyor.

Rose Kelly ve Ruby Day isimli iki youtuber, temizlik yaparken çektikleri ateşli videolarla, paraya para demiyor.

Ruby Day isimli genç kadın, evde günlük işlerini yaparken çektiği videolarla 437.000'den fazla abone ve 89 milyon görüntülenme elde ediyor.

Özellikle temizlik yaparken çektiği ateşli videolar nedeniyle sıkı bir hayran kitlesi kazanan Day, bu videolara 'Temizlik Motivasyonu' adı verdi.

Abonelerinin çoğu erkek olan Day, YouTube platformundan ciddi gelirler elde ediyor ve aboneleri gün geçtikçe daha da artıyor.

Zaman zaman sağlıklı beslenme videoları da çeken Day, sıra dışını kanalı için şunları söylüyor: YouTube kanalımda, fitness, yoga, basit ve sağlıklı tarifler, sağlıklı yaşam ve yaşam motivasyonu gibi konularda, birçok insana yardım ediyorum.

'Temizlik için motivasyona ve ilham kaynağına ihtiyacım oluyor, bende abonelerimin beni izlemesini istiyorum.' Ruby Day'ın videoları, birçok sitede paralı satılıyor.

RUBY DAY TEK DEĞİL! Rose Kelly de, Ruby Day gibi temizlik videolarıyla popüler olan bir diğer YouTuber.

Bir çocuk annesi Rose, 'Anneler için en hızlı temizlik nasıl yapılır?' konulu videolarıyla, paraya para demiyor.

Rose, tıpkı Ruby gibi bu işi erkekleri cezbetmek için yapmadığını söylese de, abonelerinin çoğu erkek...

Videolardaki kıyafetlerini eleştirenlerden oldukça rahatsız olduğunu söyleyen Rose, 'Videolarım kesinlikle erkekleri tahrik etmeye yönelik değil. Fakat videolardaki kıyafetlerime yapılan çok sayıda kaba yorum gördüm!'