Temizlikte devrim! Klozetin kenarındaki kireci yağ gibi akıtıyor

Banyoda en zor temizlenen alanlardan biri, klozetin iç kenarında zamanla oluşan sarı kireç tabakası. Ne kadar sık temizlik yapılırsa yapılsın, suyun sürekli temas ettiği bu bölgede kireç birikmesi kaçınılmaz hale geliyor. Üstelik bu sarı görüntü, klozet temiz olsa bile banyoyu kirli gösteriyor. Ancak bu konuda çaresiz değilsiniz. Sadece bu 2 malzeme ile kireç lekelerinin üstesinden geleceksiniz.

Musluk suyunda bulunan magnezyum, kalsiyum gibi mineraller zamanla yüzeye tutunur ve sert bir tabaka oluşturur. Bu tabaka idrar kalıntıları ile birleştiğinde o korkunç görüntü kaçınılmaz olur. Düzenli olarak temizlenmediğinde ise o kötü görüntüden kurtulmak oldukça zor bir hal alır.

PEÇETE VE BEYAZ SİRKE İKİLİSİ İLE MUCİZE TEMİZLİK

Beyaz sirke ve peçete bu iş için biçilmiş kaftan. Havlu kağıtları beyaz sirkeye batırın. Sararan bölgelere havlu kağıtları yerleştirin. Bu işlemi 3 kat olacak şekilde uygulayın. Klozete peçeteleri dizdikten sonra sabaha kadar bu şekilde bekletin. Ertesi sabah klozeti fırça yardımı ile yıkayın. Sarı lekelerin yağ gibi aktığını göreceksiniz...

ALTERNATİF YÖNTEM: LİMON TUZU

Eğer sarı tabaka uzun süredir oradaysa, limon tuzu daha etkili olabilir. Klozet kenarına limon tuzu serpin. Üzerine sıcak (kaynar olmayan) su gezdirin. 30 dakika bekledikten sonra fırçalayın. Limon tuzu, kireci çözen asidik yapısıyla özellikle sert tabakalarda oldukça başarılıdır.