Kulakları her yerde! En dedikoducu 5 burç belirlendi

Sosyal ortamlarda konuşulanları hızla fark eden, duyduklarını paylaşmaktan çekinmeyen bu burçlar zaman zaman 'en dedikoducu burçlar' listesinde başı çekiyor.

**İşte astroloji yorumlarına göre kulakları her yerde olan ve çevredeki gelişmeleri anında öğrenen 5 burç:

1. İKİZLER: BİLGİNİN PEŞİNDEKİ HABERCİ

İkizler burcu, iletişim gezegeni Merkür tarafından yönetilir. Bu nedenle konuşmayı, haber almayı ve paylaşmayı çok sever. Çevresinde olup bitenleri öğrenmek İkizler için adeta bir refleks gibidir.

Bir ortamda yeni bir bilgi ortaya çıktığında bunu ilk duyan ve başkalarına aktaran kişi çoğu zaman İkizler olur.

2. BAŞAK: DETAYLARIN USTASI

Başak burcu da Merkür yönetimindedir ancak İkizler’den farklı olarak olayların detaylarına odaklanır. İnsanların söyledikleri, davranışları ve küçük ipuçları Başak’ın dikkatinden kaçmaz.

Bu yüzden çevredeki gelişmeleri en ince ayrıntısına kadar takip eder ve yorumlamayı sever.

3. TERAZİ: SOSYAL ÇEVRENİN MERKEZİ

Sosyal ortamlarda bulunmayı seven Terazi burcu, arkadaş gruplarının tam ortasında yer alır. Bu durum doğal olarak pek çok bilgiyi duymasına ve paylaşmasına neden olur.

Terazi için dedikodu çoğu zaman kötü niyetli değildir; daha çok sohbeti canlı tutan bir sosyal aktivite gibidir.

4. AKREP: GİZLİ BİLGİLERİN PEŞİNDE

Akrep burcu gizemli ve araştırmacı doğasıyla bilinir. İnsanların sakladığı şeyleri merak eder ve olayların perde arkasını öğrenmek ister.

Bu yüzden çevresindeki sırları öğrenme konusunda oldukça başarılıdır. Ancak öğrendiği bilgileri paylaşma konusunda seçici davranabilir.

5. KOÇ: DUYDUĞUNU HEMEN SÖYLEYEN

Koç burcu hızlı ve spontane bir yapıya sahiptir. Bir şey duyduğunda çoğu zaman düşünmeden paylaşabilir.

Bu nedenle farkında olmadan dedikodu zincirinin başlamasına neden olan burçlardan biri olarak görülür.