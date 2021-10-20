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Temizlikte mucizeler yaratıyormuş! Alüminyum folyonun binbir çeşit faydası

20.10.2021 07:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alüminyum folyo, yemek pişirirken yiyecekleri korumak için kullanılan bir ürün. Yine de pek çok kişinin bildiği gibi alüminyum folyoyu yemeklerde kullanmak çok da sağlıklı değil. Peki, alüminyum folyoyu nerelerde kullanabiliriz? Tabii ki temizlikte! Gelin, alüminyum folyoyu temizlikte nasıl kullanabileceğinize dair küçük tavsiyeler verelim.

Temizlikte mucizeler yaratıyormuş! Alüminyum folyonun binbir çeşit faydası

Temizlik yaparken kullandığımız malzemelerin haddi hesabı yok. Hemen hemen herkesin bu konuda minik sırları var. Bu sırlar hayat kurtarmasa da temizliğin kolaylaşmasını sağlıyor. Temizliği kolaylaştıran ürünlerden biri de alüminyum folyo. Siz de temizlikte daha kısa sürede daha etkili sonuçlar almak istiyorsanız, alüminyum folyo ile ilgili verdiğimiz küçük tüyoları uygulayabilirsiniz.

ALÜMİNYUM FOLYO İLE TEMİZLİK

  • Tencere ve tavalardaki zorlu yemek artıklarını top haline getirdiğiniz alüminyum folyo ile temizleyebilirsiniz. Bu işlem sayesinde tava ve tencerelerinizi çizmeden temizleyebilirsiniz.

  • Ütünüzle bir kumaşı yaktığınızı düşünelim. Altı kapkara olur değil mi? Bu lekeyi telle çıkarmaya çalışırsanız ütünüzün tabanı da çizik içinde kalır. Ancak bir top alüminyum folyo ile ütünüzün tabanı çizilmeden pırıl pırıl olur.

  • Mangaldan sonra ızgarada yemek artıkları ve yağ tabakaları oluşur ve nasıl temizleyeceğinizi kara kara düşünürsünüz. Hiç üzülmeyin! Izgarayı temizlemek için de bir top alüminyum folyo kullanabilirsiniz. Bu işlemi ızgara sıcakken yaptığınızda daha hızlı sonuç alabilirsiniz.

  • Ütü yapmayı zor bir ev işi olarak görüyorsanız, işinizi kolaylaştıracak bir tavsiyemiz var. Ütü masasının kılıfının altına bir kat alüminyum folyo yerleştirin. Ütünün daha kolay yapıldığını ve kırışıklıkların hızla yok olduğunu göreceksiniz.

  • Tost makinesi düzenli temizlik isteyen mutfak aletlerinden biri. Alt ve üst tabanı da çizilmeye müsait bir yapıda olduğu için tost makinesini temizlemek bir hayli yorar. Yine top haline getirdiğiniz bir parça alüminyum folyo ile tost makinesinin tabanlarını kolayca temizleyebilirsiniz.

  • Paslanmış demir yüzeylerin ilk günkü gibi parlak durmasını istiyorsanız, top haline getirdiğiniz alüminyumu kullanabilirsiniz. Alüminyum ile bu yüzeyleri iyice ovduktan sonra pırıl pırıl olduğunu göreceksiniz.

  • Gümüş parçalar zamanla kararır ve düzenli olarak parlatılması gerekir. Evinizdeki bu parçaları gümüşçüye götürmek yerine bir parça alüminyum folyo ile ovabilirsiniz. Alüminyum folyo ile ovulan gümüşleriniz ilk günkü gibi pırıl pırıl parlar.
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