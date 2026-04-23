Temizlikte yaptığın en büyük hatan ne?

Temizlik yapmaya nasıl başlarsın?
Plan yaparım, sırayla ilerlerim.
Gözüm nereye takılırsa oradan başlarım.
Temizlik ürünlerini nasıl kullanırsın?
Kafama göre karıştırırım.
Aynı ürünü her yerde kullanırım.
Bez ve sünger konusunda yaklaşımın nasıl?
Her yer için ayrı bez ve sünger kullanırım.
Aynı bezi birkaç yerde kullanırım.
Kullandığım bez ve süngeri uzun süre değiştirmem.
Peki, temizlik yaparken telefonla aran nasıl?
Hiç ilgilenmem, işime odaklanırım!
Arada bildirim gelmiş mi diye bakarım.
Sık sık bakarım, dikkatim dağılır.
Zaten temizlikten çok telefondayım...
Söyle bakalım, en çok hangi konuda erteleme yaparsın?
Pek ertelemem, her işi anında yaparım.
Zor gelen işleri sonraya bırakırım.
Detayları hep ertelerim...
Genel olarak her şeyi ertelerim. 🙄
Temizlik süren genelde nasıl geçer?
Uzun sürer ama sonuç güzel olur!
Başlıyorum ama yarım kalıyor...
Temizlik sonrası kendini nasıl hissedersin?
Tatmin olmuş ve rahatlamış hissederim.
"Zaten yine kirlenecek" düşüncesiyle rahatlayamam...
Evinle ilgili sana en çok uyan cümle hangisi?
Düzen severim, dağınıklığa tahammül edemem.
Her konuda pratik olmaya çalışırım.
Ev işlerine çoğu zaman üşenirim.
Temizliğe girişmek için motivasyona ihtiyaç duyarım.