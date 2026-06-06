Banyoda bu hatayı yapanlar başını temizlikten kaldıramıyor

Küçük karo ve mozaik tarzı zeminler, nostaljik ve şık görünümü sayesinde uzun yıllardır banyolarda tercih ediliyor.

Ancak tasarım uzmanları, bu tür uygulamaların modern yaşamın pratiklik beklentileriyle her zaman örtüşmediğine dikkat çekti.

ABD merkezli ev dekorasyonu ve yaşam sitesi tarafından yapılan değerlendirmede, küçük parçalı zeminlerin en büyük dezavantajının fazla derz çizgisi oluşturması olduğu belirtildi. Derzlerin artması ise kir, nem ve leke oluşumuna daha fazla alan yaratıyor.

BANYODA NEM VE KİR BİRİKİMİNİ ARTIRABİLİYOR

Uzmanlara göre küçük karo kullanılan zeminlerde her bir parçanın arasında bulunan derz boşlukları zamanla kir ve nem tutabiliyor. Özellikle banyo gibi sürekli su, buhar, sabun kalıntıları ve toza maruz kalan alanlarda bu durum daha belirgin hale geliyor.

Karo boyutu küçüldükçe derz sayısı da artıyor. Bu nedenle küçük mozaikler ve nokta desenli zeminler, büyük ebatlı karolara kıyasla daha sık bakım gerektiriyor.

"ZEMİN OLDUĞUNDAN DAHA ESKİ GÖRÜNEBİLİR"

Direktör Jennifer Homeyer, derz bakımının ihmal edilmesi halinde zeminin estetik görünümünü hızla kaybedebileceğini belirtti.

Homeyer, "Nokta desenli zeminlerin görünümü, iyi korunmayan derzler nedeniyle dağınık ve erken yıpranmış bir izlenim verebilir" değerlendirmesinde bulundu.

Uzmanlara göre zemin kaplaması sağlamlığını korusa bile zamanla koyulaşan derzler, banyonun olduğundan daha eski görünmesine neden olabilir.

KÜÇÜK KAROLAR TAMAMEN GÖZDEN ÇIKARILMIŞ DEĞİL

Yaklaşık 150 yıldır kullanılan küçük karo ve mozaikler yalnızca banyolarda değil; mutfaklar, giriş alanları ve dekoratif bölümlerde de tercih edilmeye devam ediyor.

Tasarımcılar, bu ürünlerin tamamen terk edilmesi gerektiğini savunmuyor. Ancak özellikle geniş ve yoğun kullanılan ıslak hacimlerde dikkatli tercih yapılması gerektiğini vurguladı.

Mimari tasarımcısı Su Ozduran, "30 x 30 santimetrelik bir alanda kullanılan nokta desenli döşemelerde bile bakım gerektiren çok sayıda derz hattı bulunuyor" ifadelerini kullandı.

BÜYÜK EBATLI KAROLAR NEDEN ÖNE ÇIKIYOR?

Son dönemde yenileme projelerinde büyük formatlı karoların daha fazla tercih edilmesinin temel nedeni, daha az derz kullanılması.

Daha büyük yüzeyler sayesinde hem daha bütüncül bir görünüm elde ediliyor hem de kir birikiminin oluşabileceği noktalar azalıyor. Tasarımcılar özellikle büyük ebatlı porselen karoların daha temiz, sade ve uzun ömürlü bir görünüm sunduğunu belirtti.

Örneğin 30x60 santimetre veya daha büyük ölçülerdeki karolar, banyolarda daha geniş ve ferah bir algı yaratabiliyor.

KOYU RENK DERZ ÇÖZÜM DEĞİL

Bazı kullanıcılar lekeleri gizlemek amacıyla koyu renkli derz tercih ediyor. Ancak uzmanlara göre bu yöntem yalnızca sorunu bir süre maskeleyebiliyor.

Nem ve suya sürekli maruz kalan banyolarda koyu renk derzler de zamanla görünüm değiştirebiliyor. Ayrıca çok parçalı zeminlerin çıplak ayakla kullanımda daha pürüzlü bir his verebildiği belirtildi.

GÜVENLİK VE PRATİKLİK BİRLİKTE MÜMKÜN

Uzmanlar, banyo zemini seçiminde yalnızca estetik görünümün değil, kaymazlık ve bakım kolaylığının da dikkate alınması gerektiğini ifade ediyor.

Mat yüzeyli, hafif dokulu ve daha geniş ebatlı karoların hem güvenlik hem de kullanım kolaylığı açısından avantaj sağlayabileceği belirtildi. Böylece fazla derz kullanımına ihtiyaç duyulmadan kayma riski azaltılabiliyor.

KÜÇÜK KAROLAR NERELERDE TERCİH EDİLMELİ?

Tasarım uzmanlarına göre küçük karolar tamamen terk edilmek zorunda değil. Ancak bunların tüm zemini kaplamak yerine nişlerde, dekoratif duvarlarda veya sınırlı alanlarda vurgu unsuru olarak kullanılması daha mantıklı bir seçenek olabilir.

Özellikle sık kullanılan aile banyolarında bakım kolaylığı ön plana çıkarken, daha az kullanılan misafir tuvaletlerinde dekoratif tercihlere daha fazla yer verilebilir.

Tasarımcılar, retro görünümlü küçük karo ve nokta desenli zeminlerin estetik açıdan hala cazibesini koruduğunu ancak artık otomatik bir tercih olmaktan çıktığını belirtti.

Uzmanlara göre banyo yenileme sürecinde yalnızca ilk günkü görünüm değil, aylar sonra oluşacak bakım ihtiyacı da hesaba katılmalı.

Büyük ebatlı karolar, daha az derz ve mat yüzeyler ise günümüz banyolarında hem modern görünüm hem de kullanım kolaylığı arayanların öncelikli tercihleri arasında yer alıyor.