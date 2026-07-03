Temmuzda bu tarihlere dikkat! Burçları zorlayacak en kritik günler açıklandı

Temmuz ayında hangi günler öne çıkıyor? İşte astroloji tutkunlarının yakından takip ettiği kritik tarihler...

5 Temmuz

En çok etkilenecek burçlar: Yengeç, Oğlak, Koç, Terazi

Duygusal konuların ön plana çıkacağı bu tarihte özellikle aile, ev ve ilişkiler alanında beklenmedik gelişmeler yaşanabilir. Geçmişten gelen meseleler yeniden gündeme gelebilir.

10 Temmuz

En çok etkilenecek burçlar: İkizler, Başak, Yay, Balık

İletişim trafiğinin yoğunlaşacağı bu dönemde yanlış anlaşılmalara dikkat edilmesi gerekiyor. Özellikle iş görüşmeleri ve önemli konuşmalarda aceleci davranılmaması öneriliyor.

17 Temmuz

En çok etkilenecek burçlar: Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak

Temmuzun en stresli günlerinden biri olarak gösterilen bu tarihte planlarda ani değişiklikler yaşanabilir. Sabırlı kalmak büyük önem taşıyor.

22 Temmuz

En çok etkilenecek burçlar: Aslan, Kova, Boğa, Akrep

Aşk, ilişkiler ve sosyal çevreyle ilgili konular öne çıkabilir. Bazı burçlar için yeni başlangıçlar, bazıları için ise önemli kararlar gündeme gelebilir.

28 Temmuz

En çok etkilenecek burçlar: Boğa, Başak, Oğlak, Yengeç

Maddi konuların ön plana çıkacağı bu tarihte harcamalara dikkat edilmesi tavsiye ediliyor. Beklenmedik masraflar gündeme gelebilir.

HANGİ BURÇLAR DAHA FAZLA ETKİLENECEK?

Astrologlara göre Temmuz ayında özellikle Koç, Yengeç, Terazi ve Oğlak burçları gökyüzündeki hareketlerden daha yoğun etkilenebilir. Ancak her burcun doğum haritasının farklı olduğu ve etkilerin kişiden kişiye değişebileceği de hatırlatılıyor.