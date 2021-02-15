HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Tepki çeken görüntü! Trafikte tek teker üzerinde böyle gitti

Tepki çeken görüntü! Trafikte tek teker üzerinde böyle gitti

15.02.2021 12:13 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Tepki çeken görüntü! Trafikte tek teker üzerinde böyle gitti

Bursa’da, motosikletteki 2 kişinin tek teker üzerindeki tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Trafik polislerince tespit edilen sürücü F.S.’ye toplam 552 TL ceza kesildi.

Mudanya karayolunda arkasında oturan kişiyle seyahat eden sürücü, bir ara kullandığı motosikletin ön tekerleğini kaldırdı. Bir süre tek teker üzerinde giden sürücü, başka bir araçta bulunan kişiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntüler sosyal medyada paylaşılınca, gençlerin tehlikeli yolculuğu büyük tepki topladı.

583ff54b9e162c386974be15be3758db

Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, motosiklet sürücüsünü bulmak için çalışma başlattı. Ekipler, 16 BTE 13 plakalı motosikletin sürücüsünün F.S. olduğunu belirledi. F.S.’ye, trafik güvenliği ile ilgili kural ve yasaklara uymamak suçundan 132 TL, trafiği aksatacak veya tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmek suçundan 288 TL, kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde kişileri korkutmak suçundan 132 TL olmak üzere toplam 552 TL ceza kesildi. Ayrıca psikotekniğe sevk edilen F.S.’nin ehliyetine geçici süreyle el konuldu.

98179310fa250033f25da91158f40bcb

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
MSB paylaştı! Paramotorla kaçmaya çalışıyorlardı MSB paylaştı! Paramotorla kaçmaya çalışıyorlardı
Mahalle sakinlerini kahreden olay! Sesleri duyan dışarıya fırladıMahalle sakinlerini kahreden olay! Sesleri duyan dışarıya fırladı
33 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 33?33 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 33?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kırmızı ışıkta Twerk dansı yaptı! Ailesi sırtını döndü

Kırmızı ışıkta Twerk dansı yaptı! Ailesi sırtını döndü

Skandalları olay olmuştu! 'Cinsel yönden ne olduğumun...'

Skandalları olay olmuştu! 'Cinsel yönden ne olduğumun...'

13 şehidimizden 11'inin kimliği tespit edildi

13 şehidimizden 11'inin kimliği tespit edildi

Manisa'da aile içinde çıkan tartışma katliama dönüştü

Manisa'da aile içinde çıkan tartışma katliama dönüştü

El kalçada poz! Bakın nasıl sansürledi

El kalçada poz! Bakın nasıl sansürledi

Türkiye'nin gözü o toplantıda olacak: Yeni kararlar gelebilir

Türkiye'nin gözü o toplantıda olacak: Yeni kararlar gelebilir

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Japonya'da şiddetli deprem

Japonya'da şiddetli deprem

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Ceza yiyeceğini düşünüp gözyaşlarına boğuldu

Ceza yiyeceğini düşünüp gözyaşlarına boğuldu

Burası İstanbul'un yanı başı

Burası İstanbul'un yanı başı

Vali açıkladı! Bir ildeki vaka sayılarında korkutan artış

Vali açıkladı! Bir ildeki vaka sayılarında korkutan artış

Diğer Haberler

Instagram fenomeni öyle bir soru sordu ki mesaj kutusu anında doldu

Öyle bir soru sordu ki mesaj kutusu anında doldu

Mide bulandıran olay! Kahve içme bahanesiyle mesai arkadaşına tecavüz etti

Kahve içme bahanesiyle mesai arkadaşına tecavüz etti

Baba Vanga'nın şaşırtıcı mirasını torunu taşıyor

Baba Vanga'nın şaşırtıcı mirasını torunu taşıyor

Mahallelinin gözü gibi baktığı köpek, dikkatsiz sürücü yüzünden canından oldu

Mahalle sakinlerini kahreden olay! Sesleri duyan dışarıya fırladı

Sokak köpeğinin gözlerini oyup sopayla öldüresiye dövdüler

Kan donduran vahşet! Gözlerini oyup öldüresiye dövdüler

Defineciler hazine ararken gizli Pamukkale'yi buldu

Heyecanlandıran keşif! Defineciler hazine ararken buldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.