Tepki çeken görüntüler! Doğum sırasında hemşire yanlışlıkla TikTok’tan canlı yayın açtı... Anbean her şeyi gösterdi

Sırbistan’ın Belgrad şehrindeki bir hastanede gerçekleşen doğum sırada ameliyatta görev yapan bir hemşire yanlışlıkla canlı yayın açarak o anları anbean paylaştı. Raporlara göre canlı yayını yaklaşık 200 kişi izledi. Ancak o anlar kısa sürede yerel basında haber oldu. Hemşire mahremiyeti ihlal etme suçundan şikayet edildi.

HASTANE DURUMA TEPKİ GÖSTERDİ

Ameliyathanede cep telefonu kullanımının yasak olduğunu belirten hastane yönetimi duruma sert tepki göstererek, “TikTok hesabı ve canlı yayınlandığını bilen doğumdaki tüm doktorlar cezai ve kesinlikle hukuki sorumluluk taşımayı hak ediyor. Hastanın mahremiyeti ve daha da önemlisi onuru ihlal edilmiştir.” ifadelerini kullandı.

TikTok yayınında doğum yaparken görüntülenen annenin internette canlı yayın yapılmasına izin verip vermediği şu anda net değil. Ancak hemşirenin hasta mahremiyetini ihlal etme suçuyla görevinden süresiz olarak uzaklaştırıldığı belirtildi.

İsmi açıklanmayan hemşire videonun yanlışlıkla çekildiğini belirterek, “Hepimiz cep telefonu kullanmanın yasak olduğunu biliyoruz ama acil sezeryan için çağrıldığımızda TikTok’ta canlı yayın yapıyordum. Video kendiliğinden oluştu. Hasta dışında kendimi de ameliyata hazırlanırken ve katılırken görüyorum. Mahremiyeti ihlal edilen hastadan, hastanın ailesinden ve genel halktan özür diliyorum. 14 yıldır hemşireyim ve çalışma hayatım boyunca hasta-hemşire ilişkisini hemşirelik etiği ilkelerine ve mesleğin iyi kurallarına göre kurdum. Böyle bir şey için çok üzgünüm” ifadelerini kullandı.