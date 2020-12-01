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Tepkilerin odağında! Karısı ikiz doğururken o ofise gitti

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Hiç deneyimlemediyseniz, doğum yapmak için ne gerektiğini hayal etmek zor. Kendini hazırlıksız hisseden baba Adrian, karısı ikiz doğururken hastaneden ayrılıp ofise döndüğünde birçok kesimden tepki topladı.

Tepkilerin odağında! Karısı ikiz doğururken o ofise gitti

Adrian, Reddit forumunda, 'eşim Heather ve ben ikiz bekliyorduk' diye bir yazı kaleme aldı ve birçok kadından tepki gördü.

İŞTE O YAZI

'Bir Pazar akşamı saat 18.00 sularında kasılmalar başladı ve hastaneye gittik. Çok geçmeden Heather için çok acı verici hale geldi. Elimi sıktı ve neredeyse her yerime kustu. Sancılar saatlerce sürdü ve Pazartesi sabahı oldu. O sabah babamdan bir telefon aldım ve çok önemli bir sunum için ofise gelmemi söyledi. Ona Heather'ın doğum yaptığını söylesem de dinlemedi. '

'BU O KADAR ÖZEL BİR AN DEĞİL'

Adrian’ın babası daha sonra oğluyla mantık yürütmeye çalıştı. 'Karımın doğum yapmasına hiçbir şekilde yardım edemeyeceğimi, bebeğin ortaya çıktığı anın insanların sizi inanmaya yönlendirdiği kadar özel olmadığını ve doğumun uzun zaman alacağını söyledi' diyor Adrian.

'BABAMI HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATMAK İSTEMEDİM'

Heather'ın bu mesajı duyunca üzülmesi elbette sürpriz değil. Bununla birlikte, Adrian önemli sunumu yapmak için işten ayrıldı. 'Bu toplantıyı kaçırsaydım, babamı hayal kırıklığına uğratırdım ve her zaman bana her şeyi verdi, onun yanında olmak istedim. Sunum çok iyi geçti. Ofisten çıktığımda bir kısa mesaj gördüm: Heather doğum yaptı.

KARISI BOŞANMAYI DÜŞÜNÜYOR

Adrian, 'Heather onu yalnız bıraktığım için bana hala kızgın. Ama eve ekmek getiren tek kişi benim ve Heather’ın annesi de Heather’ın çok duygusal olduğunu düşünüyor. Heather beni artık kocası olarak görmediğini ve boşanmayı düşündüğünü bile söylüyor' diye konuşuyor.

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KULLANICILAR DA TEPKİLİ

Adrian’ın davranışını kabul edilemez bulan tek kişi Heather değil.

Forumdaki bir kullanıcı, 'bir zamanlar her zaman yanında olacağına söz verdiğin kadın, belki de hayatının en travmatik olaylarından birini yaşadı. Onu desteklemek yerine, babana yardım etmenin daha önemli olduğunu mu düşündün? Karınız ve çocuklarınız, destek için size güvenebilmelidir. Onlar önceliğiniz olmalı' diyor.

Başka bir kullanıcı ise, 'korkmuş bir kadın destek olmanız için sizi bekliyorken bir de burada konuşabiliyorsunuz. Doğum sancısının neye benzediğini bilmiyorsun tabii' dedi.

BABA DA NASİBİNİ ALDI

Adrian’ın babası için de, 'Elma ağaçtan uzağa düşmez. Sen ve baban tamamen yanılıyorsunuz' denildi.

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