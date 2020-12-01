Tepkilerin odağında! Karısı ikiz doğururken o ofise gitti

Adrian, Reddit forumunda, 'eşim Heather ve ben ikiz bekliyorduk' diye bir yazı kaleme aldı ve birçok kadından tepki gördü.
'Bir Pazar akşamı saat 18.00 sularında kasılmalar başladı ve hastaneye gittik. Çok geçmeden Heather için çok acı verici hale geldi. Elimi sıktı ve neredeyse her yerime kustu. Sancılar saatlerce sürdü ve Pazartesi sabahı oldu. O sabah babamdan bir telefon aldım ve çok önemli bir sunum için ofise gelmemi söyledi. Ona Heather'ın doğum yaptığını söylesem de dinlemedi. '
Adrian’ın babası daha sonra oğluyla mantık yürütmeye çalıştı. 'Karımın doğum yapmasına hiçbir şekilde yardım edemeyeceğimi, bebeğin ortaya çıktığı anın insanların sizi inanmaya yönlendirdiği kadar özel olmadığını ve doğumun uzun zaman alacağını söyledi' diyor Adrian.
Heather'ın bu mesajı duyunca üzülmesi elbette sürpriz değil. Bununla birlikte, Adrian önemli sunumu yapmak için işten ayrıldı. 'Bu toplantıyı kaçırsaydım, babamı hayal kırıklığına uğratırdım ve her zaman bana her şeyi verdi, onun yanında olmak istedim. Sunum çok iyi geçti. Ofisten çıktığımda bir kısa mesaj gördüm: Heather doğum yaptı.
Adrian, 'Heather onu yalnız bıraktığım için bana hala kızgın. Ama eve ekmek getiren tek kişi benim ve Heather’ın annesi de Heather’ın çok duygusal olduğunu düşünüyor. Heather beni artık kocası olarak görmediğini ve boşanmayı düşündüğünü bile söylüyor' diye konuşuyor.
Adrian’ın davranışını kabul edilemez bulan tek kişi Heather değil.
Forumdaki bir kullanıcı, 'bir zamanlar her zaman yanında olacağına söz verdiğin kadın, belki de hayatının en travmatik olaylarından birini yaşadı. Onu desteklemek yerine, babana yardım etmenin daha önemli olduğunu mu düşündün? Karınız ve çocuklarınız, destek için size güvenebilmelidir. Onlar önceliğiniz olmalı' diyor.
Başka bir kullanıcı ise, 'korkmuş bir kadın destek olmanız için sizi bekliyorken bir de burada konuşabiliyorsunuz. Doğum sancısının neye benzediğini bilmiyorsun tabii' dedi.
Adrian’ın babası için de, 'Elma ağaçtan uzağa düşmez. Sen ve baban tamamen yanılıyorsunuz' denildi.
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