Tepkilerin odağında! Karısı ikiz doğururken o ofise gitti

Adrian, Reddit forumunda, 'eşim Heather ve ben ikiz bekliyorduk' diye bir yazı kaleme aldı ve birçok kadından tepki gördü.

İŞTE O YAZI

'Bir Pazar akşamı saat 18.00 sularında kasılmalar başladı ve hastaneye gittik. Çok geçmeden Heather için çok acı verici hale geldi. Elimi sıktı ve neredeyse her yerime kustu. Sancılar saatlerce sürdü ve Pazartesi sabahı oldu. O sabah babamdan bir telefon aldım ve çok önemli bir sunum için ofise gelmemi söyledi. Ona Heather'ın doğum yaptığını söylesem de dinlemedi. '

'BU O KADAR ÖZEL BİR AN DEĞİL'

Adrian’ın babası daha sonra oğluyla mantık yürütmeye çalıştı. 'Karımın doğum yapmasına hiçbir şekilde yardım edemeyeceğimi, bebeğin ortaya çıktığı anın insanların sizi inanmaya yönlendirdiği kadar özel olmadığını ve doğumun uzun zaman alacağını söyledi' diyor Adrian.

'BABAMI HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATMAK İSTEMEDİM'

Heather'ın bu mesajı duyunca üzülmesi elbette sürpriz değil. Bununla birlikte, Adrian önemli sunumu yapmak için işten ayrıldı. 'Bu toplantıyı kaçırsaydım, babamı hayal kırıklığına uğratırdım ve her zaman bana her şeyi verdi, onun yanında olmak istedim. Sunum çok iyi geçti. Ofisten çıktığımda bir kısa mesaj gördüm: Heather doğum yaptı.