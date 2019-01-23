TEPSAM Başkanı Yıldırım: Sinan Selen’in göreve getirilme sürecini iyi okumak gerekir

İSTANBUL, (DHA) - ALMANYA'DA iç istihbarattan sorumlu Anayasayı Koruma Teşkilatı (BfV) Başkan Yardımcılığına Türk kökenli Sinan Selen getirildi. Konuyla ilgili olarak kamuoyuna açıklama yapan TEPSAM Başkanı Teoman Yıldırım , “Sinan Selen’in göreve getirilme sürecini iyi okumak gerekir. İkili ilişkilerin bu kadar iç içe geçmiş ve çok yönlü olması, hem fırsatları hem bazı sınamaları beraberinde getirmektedir” dedi.

Konuyla ilgili değerlendirme yapan ve Avrupa’da en kalabalık Türk nüfusunun Almanya’da olduğunun altını çizen Türkiye Ekonomik Politik ve Stratejik Araştırma (TEPSAM) Başkanı Başkanı Teoman Yıldırım, “Almanya’da ilk kez göçmen kökenli biri, ülkenin iç istihbarat biriminde iki numaraya yükselerek önemli bir pozisyona gelmiş durumda. Almanya’da Türklerin önemli bir yeri söz konusu. Türk kökenli Sinan Selen’in göreve gelmiş olması ülkeler arasında istihbarat servislerinin ortak projelere imza atacağının bir göstergesi” dedi.

Türk Alman ilişkilerine değinen Yıldırım, “Türkiye'nin yurt dışındaki en büyük diasporası Almanya'da. 4 milyon civarında vatandaş ve soydaşımız orada yaşıyor. Almanya da Türkiye için önemli. Çünkü Türkiye'ye en çok turist Almanya'dan geliyor. Ticaret hacmi de göz önünde bulundurulduğunda iki ülkenin ticari ilişkileri büyük önem arz ediyor" diye konuştu.