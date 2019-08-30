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TEPSAM’dan 30 Ağustos mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2019 15:19 | Son Güncelleme

Türkiye Ekonomik Politik ve Stratejik Araştırma Merkezi (TEPSAM) Başkanı Teoman Yıldırım 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.TEPSAM Başkanı Teoman Yıldırım yayınladığı mesajda birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, “Türkiye’yi parçalamak ve milleti esaret altına almak isteyen devletlere karşı, yokluk içinde, en zor koşullarda ve her şeyin bittiği sanılan bir dönemde kazanılmış şanlı bir zafer olduğunu ifade etti.

TEPSAM’dan 30 Ağustos mesajı

Türkiye Ekonomik Politik ve Stratejik Araştırma Merkezi (TEPSAM) Başkanı Teoman Yıldırım 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.
TEPSAM Başkanı Teoman Yıldırım yayınladığı mesajda birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, “Türkiye’yi parçalamak ve milleti esaret altına almak isteyen devletlere karşı, yokluk içinde, en zor koşullarda ve her şeyin bittiği sanılan bir dönemde kazanılmış şanlı bir zafer olduğunu ifade etti. TEPSAM Başkanı Yıldırım "Tarihi şanlı zaferler ile dolu aziz milletimizin 1919’da Samsun’da Gazi Mustafa Kemal’in liderliğinde başlattığı İstiklal Mücadelesinin tüm yokluk, yoksulluk ve imkansızlıklara rağmen, Milletimizin yüksek iradesi, vatanseverliği ve kahramanlığı ile verdiğimiz mücadele azim ve kararlılığın tüm dünya ya ilan edildiği 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesini kutlamanın gurur ve mutluluğu içerisindeyiz. 30 Ağustos zaferi, ülkemizi parçalamak ve milletimizi esaret altına almak isteyen devletlere karşı, yokluk içinde, en zor koşullarda ve her şeyin bittiği sanılan bir dönemde kazanılmış şanlı bir zaferdir. Türk Milleti, haklı ve onurlu direnişiyle, bağımsızlığından asla taviz vermeyeceğini, savaşın kazanılmasında vatan, millet ve bayrak sevgisinin, her şeyin üzerinde olduğunu tüm dünyaya kanıtlamış, bağımsız yaşamak isteyen birçok ulusa da yol göstermiştir. Zaferin ardından kurulan Türkiye Cumhuriyeti, gücünü aziz milletinden alan, demokratik ve çağdaş bir hukuk devleti olarak dünya devletleri arasında seçkin yerini almıştır. Bize düşen bu şanlı ecdadın torunları olarak, güzel vatanımızı her alanda en üst seviyelere çıkarmak için, dün Çanakkale’de, İstiklal Harbinde, 15 Temmuz’da olduğu gibi bugün de, ülkemizin bölünmez bütünlüğüne, birliğine ve dirliğine yönelik hain saldırılara karşı, aziz milletimiz, geçmişten aldığı ilhamla, milli birlik ve beraberlik şuuru içinde, Cumhuriyetimizi hakkıyla muhafaza ve müdafaa ederek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün işaret ettiği ‘muasır medeniyetler’ seviyesinin üzerine çıkarma hedefine kararlılıkla ilerlemek, şer odaklarına karşı bu aziz vatanı tarihimizden ve ecdadımızdan aldığımız ilhamla sonuna kadar korumaktır. Bu vesileyle aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramını tebrik ediyor, ulusumuza eşsiz zaferler kazandıran başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatan ve bayrak uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimizi de minnet ve şükranla anıyorum” ifadelerini kullandı.

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