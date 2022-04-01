Teravih namazı müezzinliği nasıl yapılır? Evde teravih namazı kılınışı

Sevgi, saygı, selamlaşma ve paylaşmanın çoğalacağı Ramazan ayını verimli geçirmek isteyen Müslümanlar, teravih namazı araştırmalarına başladı. Evde teravih namazı kılınabilir. Peki teravih namazı müezzinliği nasıl yapılır? İşte merak edilenler...

EVDE TERAVİH NAMAZI NASIL KILDIRILIR?

Teravih namazı kılınışı ve müezzinliğinin nasıl yapılacağıyla alakalı bilgiler şu şekildedir;

Teravih namazı, iki rekâtta bir ya da dört rekâtta bir selam verilerek toplamda yirmi rekât olarak kılınır. Hasta veya yorgun olanlar, yirmi rekâtın tamamını kılmakta zorlanırlarsa, bu fazileti kaçırmamak için teravih namazını sekiz rekât olarak da kılabilirler. Zira Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur: "Faziletine inanarak ve mükâfatını umarak Allah rızası için ramazan gecelerini (teravih vb.) ibadetlerle geçiren kimsenin geçmiş günahları bağışlanır." (Buhari, Teravih, 1 (2008); Müslim, Namaz, 173 (759).

Teravih namazı, yatsı namazının son iki rekât sünneti kılındıktan sonra eda edilir, yatsıdan önce kılınması caiz değildir. Vitir namazı ise genellikle teravihten sonra kılınır.

Teravih namazı her iki rekâtta bir selamla kılınacaksa sabah namazının sünneti gibi kılınır. Dört rekâtta bir selamla kılınacaksa, ikindinin sünneti gibi kılınır. Vaktinde kılınmayan teravih namazı sonradan kaza edilmez. Teravih namazının tamamı tek namaz hükmünde olduğundan bu namaz için baştan bir niyet yeterli ise de aralarda verilen selamdan sonra namazdan çıkılmış olduğundan yeniden namaza başlarken tekrar niyet edilmesi ihtiyata daha uygundur.

TERAVİH NAMAZI EVDE KILINIR MI?

Teravih namazını evde kılabilirsiniz. Aile bireyleri teravih namazını kendi başlarına tek tek kılabilir ya da Kur'an-ı Kerim'i en iyi okuyan ve namazla ilgili hükümleri en iyi bilen, diğerlerine imam olarak cemaatle de kılabilir.

Ezan okunduktan sonra şu adımları izlemelisiniz:

-4 Rekât yatsının ilk sünneti

-4 Rekât yatsının farzı

-2 Rekât yatsının son sünneti

-20 Rekât teravih

-3 Rekât vitir namazı kılınır.

Teravihin ikişer rekât olarak kılınması uygundur. Aynı zamanda dörder rekât halinde de kılınabilir. İkişer rekât halinde kılınırken aynen sabah namazının sünneti gibi kılınır. Dörder rekât kılınırken ise yatsının ilk sünneti gibi kılınır. Teravih tamamlandıktan sonra Vitir namazı kılınır.

TERAVİH MÜEZZİNLİĞİ NASIL YAPILIR?

Normal yatsı namazına başlanır. Yatsının farzı öncesi kamet okunur. Farzından sonra 2 rekatlik son sünnet kılınır.

Son sünnetten sonra müezzin: "Subhanallahi vel hamdü lillehi vele ilehe illallahü vallahü ekber. vela havle vela guvvete ille billehil aliyyil azim." "Salli Ala Muhammed Salatü Teravihe Niyet" der. Cemaat teravih namazına niyetlenir ve namaza başlanır.

4'er ya da 2'şer rekat olarak kılınır. Her 4 veya 2 rekat arada bir kere "Salat-u Ümmiye" söylenir, yani: "Allahümme salli ala seyyidina muhammedin innebiyyil ümmiyyi ve ala alihi vesahbihi vesellim." okunur. Bu aralarda ilahi de okunabilir. Son teravih rekatından sonra "Salat-u Ümmiye" 3 defa söylenir.

Ardından müezzin: Euzu Besmele'nin ardından "Rabbenâ âmennâ bi mâ enzelte vetteba'nâr resûle fektubnâ meaş şâhidîn" (Ali İmran 53) ayetini okur ve dua edilir.

Duadan sonra vitir namazı için müezzin: "Salli Ala Muhammed Salatü Vitre Niyet" der ve cemaat vitir namazına niyetlenir. İmama uyarak vitir namazı kılınır. Sonunda tesbihat yapılır ve namaz bitirilir.

Böylece imam hatiple birlikte teravih namazına niyet edilerek başlanır.

Diyanet İşleri Başkanlığı teravih namazlarının 2'şer rekat olarak kılınmasını tavsiye etmişse de 4'er rekat olarak da kılınmaktadır.

Rekat

Teravih namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır. Sırasıyla imam hatip ve cemaat "Sübhaneke duası" okur, sadece imam hatip "Euzü besmele" çeker ve "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Rüku ve secde yapılır.

Rekat

İmam hatip "Besmele, Fatiha ve zammı sure" okur rüku ve secde yapılır ardından tahiyyata oturulur. İki rekat şeklinde kılınacaksa imam ve cemaat "Tahiyyat duası, Salli-Barik dualarıyla Rabbena duaları" okur ve selam verlir. Eğer 4'er rekat olarak kılınacaksa ilk tahiyyata oturulduğunda imam ve cemaat "Tahiyyat duası ve Salli, Barik duaları"nı okur sonra üçüncü rekata kalkılır.

Rekat

İmam hatip ve cemaat "Sübhaneke" sadece imam hatip "Euzü besmele, Fatiha ve zammı sure" okunur, rüku secdenin ardından dördüncü rekata kalkılır.

Rekat

Sadece imam hatip "Besmele, Fatiha ve zammı sure" okur, rüku secde yapılır ve oturulur. Bu oturuşta imam hatip ve cemaat "Tahiyyat duası, Salli-Barik ve Rabbena duaları"nı okuyarak sağ ve sol tarafa selam verilir. Teravih namazı toplam kaç rekat kılınacaksa rekatlarda sıralama bu şekilde devam eder. Teravih namazının ardından vitir namazı cematle kılınır.

