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Teravih namazı nasıl kılınır? Ramazan ayında teravih namazı kaç rekat? Diyanet açıkladı!

23.03.2023 07:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Teravih namazı nasıl kılınışı Ramazan ayı dolayısıyla vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı. İstanbul'da olumsuz havaya karşın birçok kişi camilere akın etti. Sözlükte rahatlatmak, dinlendirmek anlamlarına gelen tervîha kelimesinin çoğulu olan teravih, dinî bir terim olarak, Ramazan ayında, yatsı namazı ile vitir namazı arasında kılınan nafile namazdır. Peki, Teravih namazı nasıl kılınır? Ramazan ayında teravih namazı kaç rekat?

Teravih namazı nasıl kılınır? Ramazan ayında teravih namazı kaç rekat? Diyanet açıkladı!

Teravih namazı kılınışı merak konusu oldu. Rmazan ayının ilk teravih namazı geçtiğimiz akşam kılındı. ilk oruç için gece sahura kalkıldı ve bu akşam açılacak oruçla Ramazan ayının ilk günü tamamlanmış olacak. İşte Diyanet İşleri Başkalığı tarafından yayımlanan bilgilere göre adım adım teravih namazı kılınışı...

TERAVİH NAMAZI NASIL KILINIR?

Teravih namazı her iki rekâtta bir selamla kılınacaksa sabah namazının sünneti gibi kılınır. Dört rekâtta bir selamla kılınacaksa, ikindinin sünneti gibi kılınır. Vaktinde kılınmayan teravih namazı sonradan kaza edilmez. Teravih namazının tamamı tek namaz hükmünde olduğundan bu namaz için baştan bir niyet yeterli ise de aralarda verilen selamdan sonra namazdan çıkılmış olduğundan yeniden namaza başlarken tekrar niyet edilmesi ihtiyata daha uygundur.

RAMAZAN'DA TERAVİH NAMAZI KAÇ REKAT?

Teravih namazı, iki rekâtta bir ya da dört rekâtta bir selam verilerek toplamda yirmi rekât olarak kılınır.

TERAVİH NAMAZI 3

TERAVİH NAMAZI CEMAATLE NASIL KILINIR?

Önce yatsı namazının ilk sünneti, sonra farzı daha sonra da son sünneti kılınır. Sonra imam, müezzin veya cemaatten biri teravih namazına başlanacağını duyurur.

İmam “niyet ettim Allah rızası için teravih namazını kılmaya ve kıldırmaya”, cemaat de “niyet ettim Allah rızası için teravih namazını kılmaya, uydum imama” şeklinde niyet ederek iftitah tekbiri alınıp namaza başlanır.

İkişer rekât halinde kılınacaksa ikinci rekâttan sonraki oturuşta "Tahiyyat”, “Salli-Barik” ve “Rabbena” duaları okunarak sağa ve sola selam verilir. Eğer teravih dört rekât olarak kılınacaksa ilk oturuşta “Tahiyyat” ile birlikte “Salli-Barik” duaları okunarak kalkılır ve üçüncü rekâta kalkıldığında ise “Sübhaneke” duası okunur. Her selam verildiğinde “salat-ı ümmiyye”’nin okunması güzel olur. Teravih namazı ara vermeden kılınabileceği gibi ihtiyaca göre kısa aralar da verilebilir.

Teravih namazı bittikten sonra kısa bir duanın akabinde vitir namazı da cemaatle kılınır. Daha sonra tesbihat ve dua ile birlikte ibadet tamamlanmış olur.

namz kılmak

TERAVİH NAMAZI EVDE NASIL KILINIR?

Teravih namazı evde kılınabilir. Aile bireyleri teravih namazını kendi başlarına tek tek kılabilecekleri gibi içlerinden Kur’an-ı Kerim’i en iyi okuyanı ve namazla ilgili hükümleri en iyi bileni, diğerlerine imam olarak cemaatle de kılabilirler.

Ezan okunduktan sonra sırayla:
4 Rekât yatsının ilk sünneti
4 Rekât yatsının farzı
2 Rekât yatsının son sünneti
20 Rekât teravih
3 Rekât vitir namazı kılınır.

Teravihin ikişer rekât olarak kılınması daha uygundur. Bununla birlikte dörder rekât halinde de kılınabilir.

İkişer rekât halinde kılınırken aynen sabah namazının sünneti gibi kılınır. Dörder rekât kılınırken ise yatsının ilk sünneti gibi kılınır. Teravih tamamlandıktan sonra Vitir namazı kılınır.

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