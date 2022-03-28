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Teravih namazı ne zaman kılınacak? Teravih namazı nasıl kılınır? Teravih namazı kaç rekattır?

28.03.2022 09:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Teravih namazı, Ramazan ayına az bir zaman kala araştırılan konuların başında geliyor. Tüm İslam alemi Ramazan ayını büyük bir heyecanla bekliyor. Bereket ve mağfiret ayı olan Ramazan ayına ilişkin sorulan soruların yanında teravih namazı ile ilgili sorularda sorulmaya başlandı. İlk teravih namazının ne zaman kılınacağı, teravih namazının kaç rekat olduğu en çok sorulan soruların başında geliyor. İşte teravih namazı hakkında merak edilen detaylar!

Teravih namazı ne zaman kılınacak? Teravih namazı nasıl kılınır? Teravih namazı kaç rekattır?

Ramazan ayına sayılı günler kala vatandaşlar, harıl harıl bu mübarek ay için hazırlıklarını sürdürüyor. Ramazan'ın bolluğundan yararlanmak isteyen Müslümanlar bu ayda oruç ibadetlerini yerine yerine getirecek. Oruç dışında her gece de teravih namazları kılınacak. 2022 teravih namazının ne zaman kılınacağı ve nasıl kılınacağı soruları internette yanıt bulmaya çalışıyor. İlk teravih namazına dair sorulan soruların ayrıntılı cevaplarına haberimizden ulaşabilirsiniz...

İLK TERAVİH NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Bakanlığı'nin 2022 Dini Günler Takvimine göre; bu yıl Ramazan 2 Nisan'da başlayacak. Bu bilgiler ışığında bu yılın ilk teravih namazı 1 Nisan 2022 gecesi kılınacak. İlk teravih namazı 1 Nisan Cuma günü yatsı namazından sonra kılınacaktır.

TERAVİH NAMAZI NASIL KILINIR?

Teravih namazı 20 rekattır. Teravih namazı, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali dönemlerinden başlayarak günümüze kadar cemaatle yirmi rekat olarak kılınmıştır. Sahabeden kimse buna itiraz etmemiş ve alimler tarafından da bu şekilde kabul edilmiştir. Günümüzde de, başta ülkemiz olmak üzere pek çok İslam ülkesinde teravih namazı cemaatle birlikte 20 rekat olarak kılınır.

Bununla birlikte şunu da ifade etmek gerekir ki, teravih namazı nafile bir ibadet olduğundan, farz gibi kabul edilmesi doğru değildir. Bu nedenle, yorgunluk, meşguliyet ve benzeri sebeplerle, teravih namazının evde 8, 10, 12, 14, 16 veya 18 rekat kılınması durumunda da sünnet yerine getirilmiş olur.

TERAVİH NAMAZI NEDEN KILINIR?

Sözlükte rahatlatmak, dinlendirmek anlamlarına gelen tervİha kelimesinin çoğulu olan teravih, dini bir terim olarak, Ramazan ayında, yatsı namazı ile vitir namazı arasında kılınan nafile namaz demektir.

Resül-i Ekrem (s.a.s.) ashabıyla beraber cemaat halinde bu namazı kılmış, onların iştiyakını görünce farz olur endişesiyle cemaatle kılmayı terk ederek yalnız kılmaya devam etmiştir (Buhari, Salatü’t-teravih, 1; Müslim, Salatü’l-Müsafirîn, 177-178). Yine Hz. Peygamber, “Kim inanarak ve sevabını Allah’tan bekleyerek Ramazan namazını (Teravih) kılarsa, onun geçmiş günahları bağışlanır.” (Buhari, Salatü’t-Teravih, 1; Müslim, Salatü’l-Müsafirin, 173) buyurarak teravih namazına teşvik etmiştir. Bu bakımdan teravih namazı, erkek ve kadınlar için sünnet-i müekkededir.

Teravih namazını dört rekatta bir selam vererek kılmak caiz ise de, iki rekatta bir selam vererek kılmak daha faziletlidir. Bu namazın her dört rekatının sonunda bir miktar oturup dinlenmek sevap olarak sayılır. Bu dinlenmelerde la ilahe illallah ve salavat ile meşgul olunması tavsiye edilir.

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Teravih namazı Ramazan
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