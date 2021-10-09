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Termometreler eksi 10'u gördü, buz kesti! Karın şekli şaşkına çevirdi: Sadece Sarıkamış ve Alpler'de görüldü

09.10.2021 10:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kars'ın ilçesi Sarıkamış’ta, yağan kar yağışı ve soğuk hava sonrası kırağı oluştu. Yoğun sisin etkili olduğu ilçede, ağaç ve bitkiler kırağı tuttu. Termometrelerin eksi 10 dereceyi gösterdiği ilçede, kristal karın yağdığını ifade eden bir otel müdürü, ''Bu durum dünyada sadece iki yerde yaşandı. Biri Sarıkamış diğeri Alpler. Ağaçlar kristal kar ile kaplandı'' şeklinde konuştu.

Termometreler eksi 10'u gördü, buz kesti! Karın şekli şaşkına çevirdi: Sadece Sarıkamış ve Alpler'de görüldü

Kars genelinde yağan kar ile birlikte hava sıcaklıkları önemli ölçüde düştü. Sarıkamış’ta gece termometreler eksi 10 dereceyi gösterirken, 3 bin 650 rakımda bulunan ormanlarda sarıçam ağaçları adeta kırağı tutarak dondu.

KRİSTAL KAR YAĞDI

Sarıkamış’ta kristal karın yağdığını ifade eden bir otelin Genel Müdürü Mehmet Saraçoğlu, “Sarıkamış Kayak Merkezi’ndeyiz, dünyada sadece iki yerde olan Alplerde ve Sarıkamış’ta kristal kar yağdı. Ağaçlar kristal kar ile kaplandı. Muazzam bir görüntü var” dedi.

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Sarıkamış’ta yağan kar ile birlikte etkili olan soğuk hava ve sis beraberinde kırağıyı getirdi. Ağaçların adeta donduğu ilçede fotoğraf tutkunlarını seferber etti. Adeta beyaz çiçek açan çam ağaçlarını görüntüleyen fotoğrafçılar, Ekim ayında daha önce Sarıkamış’ta ağaçların kırağı tutmadığına dikkat çektiler.

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HAVA SICAKLIĞI EKSİ 10 DERECE

Sarıkamış’ta hava sıcaklığı gece eksi 10 derece ölçülürken, sabah saatlerinde ise termometreler eksi 6 dereceyi gösterdi.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kars Sarıkamış
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