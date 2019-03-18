Terör kurbanının annesi silah seslerini park yerinde duydu

Dünyanın farklı ülkelerinden "yeni bir gelecek kurmak" umuduyla Yeni Zelanda'ya gelen Müslümanlar, terörün hedefi oldu. Nur ve Linwood camilerindeki terör saldırısında hayatını kaybedenlerin hikayeleri yürekleri burkuyor.

Terör kurbanlarının hikayeleri yürek burkuyor

Nur Camisi'ndeki terör saldırısından sonra haber alınamayan 24 yaşındaki Tarık Ömer'in de hayatını kaybedenler arasında olduğu bildirildi. Tarık'ın annesi Rosemary Ömer, olay sonrası CNN televizyonuna yaptığı açıklamada, oğlunu caminin ön kapısında bıraktıktan sonra aracı arka taraftaki park yerine sürdüğünü, burada silah sesleri duyduktan sonra tekrar ön tarafa geldiğini ve yerde cesetler gördüğünü anlattı.

Nur Camisi yakınındaki Cashmere Lisesinin eski öğrencisi olan Ömer'i arkadaşları nazik ve mütevazı biri olarak hatırlıyor. İnsanlarla iyi geçinen sosyal biri olan Ömer'in derslerde ve spor faaliyetlerinde başarılı olduğu belirtiliyor. Ömer'in akıbeti hakkında uzun süre bilgi edinemeyen ailesi, gencin terör saldırısında hayatını kaybettiğini doğruladı.

9 ÇOCUK BABASI SOMALİLİ GÖÇMEN 10 yıl önce Somali'den Yeni Zelanda'ya göçen 70 yaşındaki Abdülkadir Elmi'nin de terör saldırısında hayatını kaybedenler arasında olduğu bildirildi. Christchurch'ün Halswel banliyösünde yaşayan Elmi, geride 50 yıldır evli olduğu eşiyle 5 erkek ve 4 kız çocuğu bıraktı.

ARKASINDA 4 AYLIK HAMİLE EŞİNİ BIRAKTI Bangladeş göçmeni Muhammed Ömer Faruk da terör saldırısının kurbanlarından biri oldu. 36 yaşındaki kaynak ustası 2 yıl önce çalışmak için Yeni Zelanda'ya gelmişti. Faruk'un Bangladeş'te yaşayan eşi 4 aylık hamileydi.

İMAM NİKAHI KIYAN TOPLULUK BÜYÜĞÜ Canterbury Müslüman Cemiyeti Başkanı Muhammed Jama, 30 yıldır Christchurch'te yaşayan Musa Nur Avale'nin Nur Camisi'ndeki terör saldırısında hayatını kaybettiğini bildirdi. 77 yaşındaki Avale'nin geçen yıla kadar Chirstchurch'teki Müslüman topluluğu mensuplarının imam nikahlarını kıyan kişi olduğu belirtildi. Avale, emekli olmadan önce Hagley Lisesi ve Nur Camisi'nde din dersleri veriyordu.