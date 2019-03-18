HABER

Terör kurbanının annesi silah seslerini park yerinde duydu

DÜNYA HABERLERİ  | 18.03.2019 14:27 | Son Güncelleme

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde cuma namazı sırasında iki camiye düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenler arasında farklı yaşlardan ve uyruklardan Müslüman kurbanlar bulunuyor. Nur Camii'ndeki terör saldırısından sonra haber alınamayan 24 yaşındaki Tarık Ömer'in de hayatını kaybedenler arasında olduğu bildirildi.

Dünyanın farklı ülkelerinden "yeni bir gelecek kurmak" umuduyla Yeni Zelanda'ya gelen Müslümanlar, terörün hedefi oldu. Nur ve Linwood camilerindeki terör saldırısında hayatını kaybedenlerin hikayeleri yürekleri burkuyor.

Terör kurbanlarının hikayeleri yürek burkuyor

Nur Camisi'ndeki terör saldırısından sonra haber alınamayan 24 yaşındaki Tarık Ömer'in de hayatını kaybedenler arasında olduğu bildirildi. Tarık'ın annesi Rosemary Ömer, olay sonrası CNN televizyonuna yaptığı açıklamada, oğlunu caminin ön kapısında bıraktıktan sonra aracı arka taraftaki park yerine sürdüğünü, burada silah sesleri duyduktan sonra tekrar ön tarafa geldiğini ve yerde cesetler gördüğünü anlattı.
Nur Camisi yakınındaki Cashmere Lisesinin eski öğrencisi olan Ömer'i arkadaşları nazik ve mütevazı biri olarak hatırlıyor. İnsanlarla iyi geçinen sosyal biri olan Ömer'in derslerde ve spor faaliyetlerinde başarılı olduğu belirtiliyor. Ömer'in akıbeti hakkında uzun süre bilgi edinemeyen ailesi, gencin terör saldırısında hayatını kaybettiğini doğruladı.

9 ÇOCUK BABASI SOMALİLİ GÖÇMEN

9 ÇOCUK BABASI SOMALİLİ GÖÇMEN
10 yıl önce Somali'den Yeni Zelanda'ya göçen 70 yaşındaki Abdülkadir Elmi'nin de terör saldırısında hayatını kaybedenler arasında olduğu bildirildi. Christchurch'ün Halswel banliyösünde yaşayan Elmi, geride 50 yıldır evli olduğu eşiyle 5 erkek ve 4 kız çocuğu bıraktı.

ARKASINDA 4 AYLIK HAMİLE EŞİNİ BIRAKTI

ARKASINDA 4 AYLIK HAMİLE EŞİNİ BIRAKTI
Bangladeş göçmeni Muhammed Ömer Faruk da terör saldırısının kurbanlarından biri oldu. 36 yaşındaki kaynak ustası 2 yıl önce çalışmak için Yeni Zelanda'ya gelmişti. Faruk'un Bangladeş'te yaşayan eşi 4 aylık hamileydi.

İMAM NİKAHI KIYAN TOPLULUK BÜYÜĞÜ

İMAM NİKAHI KIYAN TOPLULUK BÜYÜĞÜ
Canterbury Müslüman Cemiyeti Başkanı Muhammed Jama, 30 yıldır Christchurch'te yaşayan Musa Nur Avale'nin Nur Camisi'ndeki terör saldırısında hayatını kaybettiğini bildirdi. 77 yaşındaki Avale'nin geçen yıla kadar Chirstchurch'teki Müslüman topluluğu mensuplarının imam nikahlarını kıyan kişi olduğu belirtildi. Avale, emekli olmadan önce Hagley Lisesi ve Nur Camisi'nde din dersleri veriyordu.
Öte yandan, Zekeriya Bühyan adlı Bangladeşli Müslüman göçmenden hala haber alınamadığı bildirildi. Arkadaşları ve yakınları, mühendis olan Bühyan'ın Auckland şehrinde yeni bir işe başlayacağını, bu yüzden Chirstchurch'ten ayrılma hazırlığında olduğunu aktardı.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Yeni Zelanda terör

En Çok Okunan Haberler

Arda Turan'a büyük şok! Ortaya çıktı

Arda Turan'a büyük şok! Ortaya çıktı

Meteoroloji'den hava durumuyla ilgili son dakika açıklaması

Meteoroloji'den hava durumuyla ilgili son dakika açıklaması

Cenaze törenine özel izinle katıldı! Yoğun güvenlik önlemi...

Cenaze törenine özel izinle katıldı! Yoğun güvenlik önlemi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Düşmana mezar etmekten çekinmeyiz!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Düşmana mezar etmekten çekinmeyiz!

Dikkat! Dolarda gözler bu verilerde...

Dikkat! Dolarda gözler bu verilerde...

Çocuk parkında enişte dehşeti!

Çocuk parkında enişte dehşeti!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

İşte saldırganın Türkiye'ye giriş anı!

İşte saldırganın Türkiye'ye giriş anı!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Yeni Zelanda'da iki camiye silahlı saldırı!

Yeni Zelanda'da iki camiye silahlı saldırı!

ABD sinyali verdi! Gerilim çıkaracak hamle

ABD sinyali verdi! Gerilim çıkaracak hamle

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bulgar polisi biber gazını kendine sıktı

Bulgar polisi biber gazını kendine sıktı

Hollanda'da silahlı saldırı, ölü ve yaralılar var!

Hollanda'da silahlı saldırı, ölü ve yaralılar var!

Suriye'ye ilişkin o iddiaya yalanlama geldi!

Suriye'ye ilişkin o iddiaya yalanlama geldi!

Fuat Oktay ve Mevlüt Çavuşoğlu, Yeni Zelanda'daki saldırının olduğu camide

Fuat Oktay ve Mevlüt Çavuşoğlu, Yeni Zelanda'daki camide

Irak ordusu ile terör örgütü PKK arasında çatışma

Ülkenin başbakanlığı açıkladı! PKK ile çatıştılar!

İran'dan flaş Türkiye açıklaması: Sınırda operasyon yapacağız

İran'dan flaş Türkiye açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.