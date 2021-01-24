HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Terör örgütlerinden kaçış devam ediyor, 5 örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu

Terör örgütlerinden kaçış devam ediyor, 5 örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu

24.01.2021 19:05 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanlığı, 1’i aşırı sol, 4’ü PKK/KCK’lı 5 terör örgütü mensubunun ikna yoluyla güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; 1’i aşırı sol, 4’ü PKK/KCK terör örgütü mensubu olmak üzere 5 örgüt mensubu, ülkemize giriş yaparak bugün güvenlik güçlerine teslim oldu.

İçişleri Bakanlığı, 1’i aşırı sol, 4’ü PKK/KCK’lı 5 terör örgütü mensubunun ikna yoluyla güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.
İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; 1’i aşırı sol, 4’ü PKK/KCK terör örgütü mensubu olmak üzere 5 örgüt mensubu, ülkemize giriş yaparak bugün güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensuplarının 1993 ve 2015 yılları arasında terör örgütlerine katıldıkları, Suriye ve Irak’ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi.
Böylelikle; 2021 yılı içerisinde PKK/KCK terör örgütünden sadece ikna yoluyla teslim olan örgüt mensubu sayısı 14’e yükselirken, sol terör örgütlerinden ise bu yılın ilk teslim olması gerçekleşti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gelen zamlar sonrası Erdoğan devreye girdiGelen zamlar sonrası Erdoğan devreye girdi
Prof. Dr. Yetim: Ozon tedavisi Covid-19’da etkili olduProf. Dr. Yetim: Ozon tedavisi Covid-19’da etkili oldu
Mevlid kandili nedir, neden önemlidir?Mevlid kandili nedir, neden önemlidir?

En Çok Okunan Haberler

Herkes memleketinde yaşasa en kalabalık il hangisi olurdu?

Herkes memleketinde yaşasa en kalabalık il hangisi olurdu?

Özlem Gürses, sosyal medyayı salladı

Özlem Gürses, sosyal medyayı salladı

Volkswagen büyük yara aldı! Karı yüzde 50 düştü

Volkswagen büyük yara aldı! Karı yüzde 50 düştü

Esnafları ilgilendiren kritik görüşme!

Esnafları ilgilendiren kritik görüşme!

Gıda fiyatlarındaki artışla ilgili Erdoğan'dan talimat

Gıda fiyatlarındaki artışla ilgili Erdoğan'dan talimat

148 TL'lik hesaba 10 bin TL bahşiş bıraktı

148 TL'lik hesaba 10 bin TL bahşiş bıraktı

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Son dakika! Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Son dakika! Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Banka önünde babasını bekleyen çocuğa polisten gülümseten uyarı

Banka önünde babasını bekleyen çocuğa polisten gülümseten uyarı

Tokat'ta büyük skandal! Alevileri harita ile fişlemiş

Tokat'ta büyük skandal! Alevileri harita ile fişlemiş

Restoranlar açılacak mı? Erdoğan'dan flaş açıklama

Restoranlar açılacak mı? Erdoğan'dan flaş açıklama

Diğer Haberler

Fahrettin Altun'dan İngilizce 'HDP' paylaşımı

Fahrettin Altun'dan İngilizce 'HDP' paylaşımı

24 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

24 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Danimarka'daki camiye yapılan saldırıyı kınadı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, camiye yapılan saldırıyı kınadı

Son dakika! PKK'da çözülme devam ediyor: 5 terörist teslim oldu

PKK'ya darbe! Teslim oldular

Prof. Dr. Tülin Durgun Yetim: Ozon tedavisi Covid-19’da etkili oldu

Prof. Dr. Yetim: Ozon tedavisi Covid-19’da etkili oldu

Mesleğini bıraktı tespih üretmeye başladı: Tanesi 70 bin TL'den satıyor

Tanesi 70 bin TL'den satıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.