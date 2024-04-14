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  4. Terör örgütünün finans kaynağına darbe! 19 ilde düğmeye basıldı: 49 kişi yakalandı

Terör örgütünün finans kaynağına darbe! 19 ilde düğmeye basıldı: 49 kişi yakalandı

14.04.2024 08:25
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Terör örgütüne yönelik operasyonlara bir yenisi eklendi. 19 ilde düzenlenen Bozdoğan-25 operasyonunda 49 kişi yakalandı.

Terör örgütünün finans kaynağına darbe! 19 ilde düğmeye basıldı: 49 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya terör örgütüne yönelik 19 ilde düzenlenen Bozdoğan-25 operasyonunun detaylarını duyurdu.

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Operasyonun terör örgütlerinin faaliyetlerinin ve finans kaynaklarının engellenmesine yönelik olduğu belirten Yerlikaya, 49 kişinin yakalandığını açıkladı.

Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
operasyon terör örgütü
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