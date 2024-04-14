Terör örgütünün finans kaynağına darbe! 19 ilde düğmeye basıldı: 49 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya terör örgütüne yönelik 19 ilde düzenlenen Bozdoğan-25 operasyonunun detaylarını duyurdu.
Operasyonun terör örgütlerinin faaliyetlerinin ve finans kaynaklarının engellenmesine yönelik olduğu belirten Yerlikaya, 49 kişinin yakalandığını açıkladı.
1️⃣9️⃣ ilde Bölücü Terör Örgütüne (BTÖ) yönelik Jandarma tarafından düzenlenen “BOZDOĞAN-25”operasyonlarında 4️⃣9️⃣ şüpheli yakalandı❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 14, 2024
Aziz milletimizin bilmesini isterim ki;
Birlik ve bütünlüğümüze kasteden hiçbir terör örgütüne göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün… pic.twitter.com/KJOCQroIko