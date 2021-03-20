Terör örgütünün Kilis’e düşen roketlerinin ardından Türk Silahlı Kuvvetlerine ait ateş destek vasıtalarıyla gerekli cevabın verildiği, PKK/YPG’ye ait 20’den fazla hedefin imha edildiği, çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Terör örgütünün Kilis’e düşen roketlerinin ardından Türk Silahlı Kuvvetlerine ait ateş destek vasıtalarıyla gerekli cevabın verildiği, PKK/YPG’ye ait 20’den fazla hedefin imha edildiği, çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Terör örgütünün Kilis’e düşen roketlerinin ardından Türk Silahlı Kuvvetlerine ait ateş destek vasıtalarıyla gerekli cevabın verildiği, PKK/YPG’ye ait 20’den fazla hedefin imha edildiği, çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Terör örgütünün Kilis’e düşen roketlerinin ardından Türk Silahlı Kuvvetlerine ait ateş destek vasıtalarıyla gerekli cevabın verildiği, PKK/YPG’ye ait 20’den fazla hedefin imha edildiği, çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.