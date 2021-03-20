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  4. Terör örgütünün Kilis’e düşen roketlerinin ardından Türk Silahlı Kuvvetlerine ait ateş destek vasıtalarıyla gerekli cevabın verildiği, PKK/YPG’ye ait 20’den fazla hedefin imha edildiği, çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Terör örgütünün Kilis’e düşen roketlerinin ardından Türk Silahlı Kuvvetlerine ait ateş destek vasıtalarıyla gerekli cevabın verildiği, PKK/YPG’ye ait 20’den fazla hedefin imha edildiği, çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

20.03.2021 14:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Terör örgütünün Kilis’e düşen roketlerinin ardından Türk Silahlı Kuvvetlerine ait ateş destek vasıtalarıyla gerekli cevabın verildiği, PKK/YPG’ye ait 20’den fazla hedefin imha edildiği, çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Terör örgütünün Kilis’e düşen roketlerinin ardından Türk Silahlı Kuvvetlerine ait ateş destek vasıtalarıyla gerekli cevabın verildiği, PKK/YPG’ye ait 20’den fazla hedefin imha edildiği, çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

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