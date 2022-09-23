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Terör örgütünün sözde savaşçısı şafak operasyonuyla kıskıvrak yakalandı

23.09.2022 20:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Terör örgütü PKK’nın Suriye kolu YPG’nin sözde Resulayn savaşçısı olduğu belirlenen İbrahim Abdullah, ekiplerin şafak operasyonuyla kıskıvrak yakalandı. Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yakalalan sözde savaşçı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Terör örgütünün sözde savaşçısı şafak operasyonuyla kıskıvrak yakalandı

Terör örgütü YPG’nin sözde Resulayn savaşçısı, Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde başarılı operasyonla yakalandı. Sözde savaşçı İbrahim Abdullah gözaltına alındıktan sonra mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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ŞAFAK OPERASYONUYLA KISKIVRAK YAKALANDI

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Terörle Mücadele (TEM) Şube ekipleri, terör örgütü PKK’nın Suriye kolu YPG’nin sözde Resulayn savaşçısının Viranşehir ilçesindeki bir adreste saklandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Düzenlenen şafak operasyonuyla ekipler, sözde savaşçı İbrahim Abdullah’ı kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından alınan sağlık raporu sonrası çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
pkk Şanlıurfa terör örgütü
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