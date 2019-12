Terör saldırısında şehit düşen polis oğullarının hatıralarıyla yaşıyorlar

GÖKHAN YILMAZ - İstanbul'da 10 Aralık 2016'da Beşiktaş Vodafone Park civarında düzenlenen terör saldırısında şehit düşen polis memuru Hasan Bilgin'in ailesi, evlat acısını ilk günkü tazeliğiyle yüreklerinde yaşıyor.

Şehit oğullarının hatırasını yaşatmak için eşyalarını Kozlu ilçesine bağlı Saka köyündeki evlerinin özel olarak düzenledikleri odasında sergileyen Bilgin ailesi, evlatlarının yaptığı birikimle köy mezarlığının bulunduğu yere hayrat çeşmesi yaptırdı.

Anne Aynur ve baba Yaşar Bilgin, sık sık oğullarının mezarını ziyaret edip dua okuyor.

- "Evlat acısı başka şeye benzemiyor"

Anne Aynur Bilgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlunun acısının unutulmadığını ve asla unutulmayacağını söyledi.

Evladını kaybetmesinin üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen acılarının dinmediğini belirten Bilgin, "Bu acı hiç dinmiyormuş, tıpkı 3 yıl önceki gibi. Eminim 15-20 yıl da geçse bugünkü gibi kalacak, hiç değişmeyecek. Evlat acısı başka şeye benzemiyor. Hiçbir zaman küllenmiyor, azalmıyor. Her an, her saniye aklınızda." diye konuştu.